TCG Yıldırım Fırkateyni Gürcistan\'ın Batum Limanı\'na Demirledi

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Türk Deniz Kuvvetlerinin TCG Yıldırım Fırkateyni, Gürcistan'ın Batum kentindeki limana demirledi.

Yavuz sınıfı fırkateyn TCG Yıldırım, NATO görevi kapsamında Gürcü sahil güvenliğine eğitim vermek üzere sabah saatlerinde Batum Limanı'na ulaştı.

Limanda düzenlenen karşılama töreninde iki ülkenin milli marşları çalındı, Gürcü halk dansları gösterisi yapıldı.

Törene Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Tornike Rijvadze, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Gürcistan İçişleri Bakanlığı Sınır Polisi Sahil Güvenlik Dairesi Müdürü Ramaz Papidze ile Batum Belediye Başkanı Arçil Çikovani ve gemi mürettebatı katıldı.

Büyükelçi Orbay, AA muhabirine, Türk savaş gemisinin Batum ziyaretini değerlendirerek, "Bugün, Türkiye ve Gürcistan'ın savunma ve güvenlik işbirliği için önemli bir gün." dedi.

Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine güçlü destek verdiğini kaydeden Orbay, "TCG Yıldırım'ın da Batum Limanı'na gelmesi, esasen Gürcistan'a verdiğimiz bu güçlü desteğin önemli ve somut bir göstergesini teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Orbay, fırkateynin NATO görevi kapsamında 5 gün boyunca Gürcistan'a ait sahil güvenlik botları Dioskuria ve Oçamçire'nin NATO güçlerine akreditasyonuna önemli destek sağlayacağını dile getirdi.

Gürcistan'ın NATO entegrasyonunu desteklediklerini ifade eden Orbay, "Yakın komşumuz, kadim dostumuz ve stratejik ortağımız Gürcistan'ın güvenliği, istikrarı ve refahı, bizim için öncelikli bir dış politika gündemi olmayı sürdürecek." şeklinde konuştu.