TCG Yıldırım, Libya Deniz Kuvvetlerine Eğitim Verdi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Deniz Görev Grubu görevine devam eden TCG Yıldırım tarafından HOMS Müşterek Eğitim Merkezi Komutanlığı koordinesinde Libya Deniz Kuvvetleri personeline eğitim verildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Deniz Görev Grubu (TDGG) görevine devam eden TCG Yıldırım tarafından HOMS Müşterek Eğitim Merkezi Komutanlığı koordinesinde, Libya Deniz Kuvvetleri personeline eğitimler verildi. Seyir hazırlıkları kapsamında icra edilen faaliyetler hakkında bilgilendirme ve TCG Yıldırım envanterinde bulunan silah sistem/cihazların tanıtımı yapıldı" ifadelerine yer verildi.