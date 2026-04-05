Üye Girişi
Son Dakika Logo

TCMB'den Londra Toplantıları Açıklaması

05.04.2026 10:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCMB, Londra'daki toplantılarda yalnızca kamuya açık verilerin paylaşıldığını duyurdu.

(ANKARA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Londra'daki teknik bilgilendirme toplantılarında, "yatırımcılarla daha önce paylaşılmamış bilgi ve değerlendirmelerin aktarıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, söz konusu toplantılarda yalnızca kamuya açık veri ve metinler çerçevesinde bilgilendirme yapıldığını bildirdi.

TCMB tarafından, Londra'daki teknik bilgilendirme toplantılarına ilişkin yapılan basın duyurusunda, iletişim politikasının şeffaflık, tutarlılık ve eş zamanlı bilgilendirme ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışındaki piyasa katılımcılarıyla düzenli olarak geniş katılımlı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Londra'da yapılan teknik toplantılara ilişkin kamuoyunda yer alan "daha önce paylaşılmayan bilgi ve değerlendirmelerin yatırımcılarla paylaşıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Söz konusu toplantılarda, para politikası uygulamalarının doğru anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla, genel makroekonomik görünüm, finansal piyasalar ve bankacılık sektörüne ilişkin teknik sorular yanıtlanmaktadır. Bu çerçevede yapılan tüm paylaşımlar, halihazırda kamuya açık olan para politikası metinleri ve yayımlanmış makroekonomik verilerle sınırlıdır. Yurt içi veya yurt dışında kamuoyuna açık olmayan herhangi bir bilgi veya politika değerlendirmesinin paylaşılması söz konusu değildir" denildi.

Merkez Bankası'nın açıklamasında, resmi iletişim kanalları dışında yer alan yorum ve açıklamalara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Londra, Finans, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 07:42:09. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.