TCMB'den Londra Toplantıları Açıklaması

(ANKARA) – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Londra'daki teknik bilgilendirme toplantılarında, "yatırımcılarla daha önce paylaşılmamış bilgi ve değerlendirmelerin aktarıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, söz konusu toplantılarda yalnızca kamuya açık veri ve metinler çerçevesinde bilgilendirme yapıldığını bildirdi.

TCMB tarafından, Londra'daki teknik bilgilendirme toplantılarına ilişkin yapılan basın duyurusunda, iletişim politikasının şeffaflık, tutarlılık ve eş zamanlı bilgilendirme ilkeleri doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışındaki piyasa katılımcılarıyla düzenli olarak geniş katılımlı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Londra'da yapılan teknik toplantılara ilişkin kamuoyunda yer alan "daha önce paylaşılmayan bilgi ve değerlendirmelerin yatırımcılarla paylaşıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Söz konusu toplantılarda, para politikası uygulamalarının doğru anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla, genel makroekonomik görünüm, finansal piyasalar ve bankacılık sektörüne ilişkin teknik sorular yanıtlanmaktadır. Bu çerçevede yapılan tüm paylaşımlar, halihazırda kamuya açık olan para politikası metinleri ve yayımlanmış makroekonomik verilerle sınırlıdır. Yurt içi veya yurt dışında kamuoyuna açık olmayan herhangi bir bilgi veya politika değerlendirmesinin paylaşılması söz konusu değildir" denildi.

Merkez Bankası'nın açıklamasında, resmi iletişim kanalları dışında yer alan yorum ve açıklamalara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.