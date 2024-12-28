TCMB'den Yeni Faiz Oranları

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(ANKARA)- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) iskonto faiz oranı ve avans işlemlerine uygulanacak faiz oranına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ doğrultusunda Merkez Bankası, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde (işletmelerin bilançolarında yer alan alacakların ve borçların değerleme gününün kıymetine indirgenmesi) uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 48,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 49,25 olarak belirledi.