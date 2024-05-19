TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu Trabzon\'da ziyarete açıldı

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TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Trabzon'da vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ortahisar ilçesindeki Faroz Limanı'na demirleyen gemiyi ziyaret için gelen vatandaşlara, görevliler tarafından bilgi verildi.

Ailesiyle gemiyi ziyarete gelen Ersel Özkılıç, AA muhabirine, çok memnun kaldıklarını belirterek, "Özellikle bu gemi için geldik. Anlatan arkadaş da gerçekten çok bilgi verdi bize. Çok memnun kaldık. Birçok merakımızı giderdi." dedi.

Ersin Yıldırım da gemiyi çok beğendiklerini vurgulayarak, "Personel çok iyi. Çok güzel silah tesisatları var. Çocuklarla gezmeye geldik. Çocuklar sever böyle şeyler. Sorular sordular komutan arkadaşlara. Onlar da sağ olsunlar, güzel cevaplar verdiler. Tekrar gururlandık. Teşekkür ederiz." diye konuştu.