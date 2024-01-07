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TDK Bilim Kurulu Üyesi: Kısaltmalar ve sık kullanılan emojiler dilimizi kirletiyor - Son Dakika
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TDK Bilim Kurulu Üyesi: Kısaltmalar ve sık kullanılan emojiler dilimizi kirletiyor

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte Türkçeye yeni kelimeler ve anlatım biçimleri eklendi. Ancak Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almayan kısaltmalar ve emojiler dilimizi kirletiyor. TDK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Toparlı, duyguların emojilerle değil güzel kelimelerle ifade edilmesi gerektiğini belirtti. Dilin bir milletin en önemli unsur olduğunu vurgulayan Toparlı, emojilerle dilin kirletilmemesi gerektiğini söyledi ve gençleri Türkçeyi doğru kullanmaya teşvik etti.

TDK Bilim Kurulu Üyesi: Kısaltmalar ve sık kullanılan emojiler dilimizi kirletiyor
07.01.2024 - 11:58,
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Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Toparlı: "Kısaltmalar ve sık kullanılan emojiler dilimizi kirletiyor"

Sık kullanılan kısaltmalar ve emojilerin TDK sözlüğünde yeri yok

SİVAS - Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber Türkçeye yeni kelimelerle birlikte yeni anlatım biçimleri eklendi. Konuşma esnasında sık kullanılan bazı kısaltmalar ve emojiler, Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almıyor. Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Recep Toparlı, Duygu ve düşüncelerin güzel kelimeler yerine emojilerle anlatılmasını yadırgadığını dile getirdi.

Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Toparlı, bütün bunların gececi bir heves olduğunu dile getirerek "Bunlar özentilerdir. Bunlar kalıcı olmazlar. Yani gençlerin sevgilerini, duygularını, öfkelerini belli etmek için Türkçede onlarca anlatım vardır. Bunlardan uzaklaşıp sadece bir hareketle ki bu hareketler sözlükte yer almaz. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde hiçbir zaman yer almaz. Bunları ben gençlere mümkün olduğu kadar kullanmamalarını söylüyorum. Hatta bık gelmek gibi kısaltıp kullanımlarında zarar vereceğini, birbirleriyle mesajlaşırken teşekkür yerine 'tşkr' yazmalarını. Selam yerine 'slm' yazmalarını yadırgıyorum. Çünkü bugün 'slm' yazdığınızı yarın okumaya kalkarsanız Salim diye de okunabilir. Türkçe'nin en önemli özelliği sesli harflerin çokluğudur. Sesli harfleri yazmazsanız ileride yazdığınız şeyleri okuyamama tehlikesiyle karşı karşıya kalırsınız. Onun için Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Mehmet Akif'in dizlerinde böyle diyor. Asım'ın nesli yani gençlik namusunu, buradaki namus sadece soyut anlamıyla değil ülkesi, vatanı, bayrağı ve dili olarak kabul ediniz. Ezanı olarak kabul ediniz. Bu gençlik bunlara hiçbir zaman laf söyletmemiştir, söyletmeyecektir" dedi.

"Dil, bir milletin en önemli unsurudur"

Emojilerle dilin kirletilmemesini söyleyen Toparlı, "Dil, bir milletin en önemli unsurudur. İnsanların birbirleriyle anlaşma vasıtasıdır. Öyle emojilerle kısa kısa konuşmalarla kendi konuştuğunuz dili kirletmeyiniz. Kendinizce konuşun. Bu heves geçicidir. Geçip gider. Ertesi gün tahmin ediyorum gençler ileriki yaşlarında, olgunlaştıklarında yaptıklarının yanlış olduğunu anlayacaklar ve güzel Türkçemizin güzellikleriyle konuşmaya ve yazmaya devam edeceklerdir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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