TDK Doğal Dil İşleme Çalıştayı Başladı - Son Dakika
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TDK Doğal Dil İşleme Çalıştayı Başladı

TDK Doğal Dil İşleme Çalıştayı Başladı

Türk Dil Kurumu tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan 'Doğal Dil İşleme Çalıştayı' başladı. Çalıştay, TDK'nin kuruluş yıl dönümü videosunun gösterimiyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü, TDK Bilim Kurulu üyeleri, akademisyenler ve davetlilerin katıldığı çalıştayda, çeşitli konular üzerinde sunumlar yapılacak ve oturumlar düzenlenecek.

25.04.2024 13:45
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Türk Dil Kurumunca (TDK) düzenlenen ve iki gün sürecek "Doğal Dil İşleme Çalıştayı" başladı.

Bir otelde düzenlenen çalıştay, TDK'nin kuruluş yıl dönümü videosunun gösterimiyle başladı.

Çalıştaya, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, TDK Bilim Kurulu üyeleri, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TDK Başkanı Osman Mert, kendi alanının "Kök Türkçe" olduğunu söyledi.

Bugün üzerinde konuşulacak konuların ise alanıyla ilgili olmadığını ifade eden Mert, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla sizlerin bilgisine, tecrübesine, hatta hayallerinize ihtiyacımız var. Ben tek başıma hiçbir şey yapamam. Ama sizleri bir araya getirebilirim. O zaman çok şey başaracağımıza inanıyorum. Birlikte bir şey yapabilmenin derdindeyim. Amacım bu toplantıyı bugün burada yapıp bırakmak değil, toplantıların devamını arzu ediyorum. Bugün bir başlangıç yapacağız, bundan sonraki süreci birlikte karar vererek götüreceğiz."

Sunumlardan raporlar tutulacağını belirten Mert, güzel çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Doğal Dil İşleme Araştırma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Gülşen Eryiğit de çalıştayda "Grup Araştırma Faaliyet Sunumu" yaptı.

Çalıştayın bugünkü bölümünde "Deyimler Sözlüğü", "Güncel Türkçe Sözlük" oturumları düzenlenirken, yarın da "Yabancılara Türkçe Öğretimi", "İşaret Dilleri Sözlüğü" oturumları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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