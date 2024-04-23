TDK, Türkçenin gücünü vurgulamak için 'Günün Kelimesi' uygulamasını başlattı - Son Dakika
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TDK, Türkçenin gücünü vurgulamak için 'Günün Kelimesi' uygulamasını başlattı

TDK, Türkçenin gücünü vurgulamak için \'Günün Kelimesi\' uygulamasını başlattı

Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçenin gücünü vurgulamak, zenginliğine dikkati çekmek ve kelimeler üzerine düşünmeye teşvik etmek amacıyla 'Günün Kelimesi' uygulamasını başlattı. TDK'nin tarihi binasının ön yüzüne asılan dijital ekranda her gün bir kelime paylaşılacak. Bu uygulama ile toplu taşıma yolcularının da dikkatini çekmeyi hedefleyen TDK, ilerleyen süreçlerde halkın katkılarıyla kelimeleri belirleyecek ve etkileşim sağlayacak.

23.04.2024 14:02
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Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçenin gücünü vurgulamak, zenginliğine dikkati çekmek ve kelimeler üzerine düşünmeye teşvik etmek amacıyla "Günün Kelimesi" uygulamasını başlattı.

TDK'den yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlanılan uygulama kapsamında, kurumun tarihi binasının ön yüzüne asılan dijital ekranda her gün bir kelime paylaşılacak.

Trafiğin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı'ndaki binadan, Türk bayrağının renkleriyle kırmızı zemin üzerine beyaz yazıyla paylaşılacak kelimelerin, toplu taşıma yolcularının da dikkatini çekmesi hedefleniyor.

TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, konuya ilişkin, Türk dilinin zenginliğini göstermek, dil bilincini artırmak, dil hakkında düşündürmek amacıyla Kurum olarak "günün kelimesini" seçerek paylaşmak istediklerini söyledi. Mert, şunları kaydetti:

"Bu uygulamaya 23 Nisan'da başlamak istedik çünkü dil milli egemenliğin ayrılmaz bir parçası, ulusun kimliğinin ve kültürel değerlerinin temel taşı. Gündelik dilimize yabancı kelimeler katılmaya devam ederken kendi dilimizin güzelliğinin de altını çizmek gerekiyor. Dijital ekranda paylaşacağımız ilk kelimeyi seçerken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Küçük hanımlar, küçük beyler…' olarak seslendiği ve 23 Nisan'ı armağan ettiği çocuklarımızdan hareket ettik. Aynı zamanda onun hitabı da olan 'çocuk' kelimesiyle başladık. Süreç içerisinde paylaşacağımız kelimeleri milletimizin de katkılarıyla belirleyeceğiz. Yolu Atatürk Bulvarı'ndan geçenler binamıza bakmadan geçmesin. Uygulamanın ilerleyen süreçlerinde, dijital ekranda yer alan kelimeler halk tarafından belirlenecek. Türk Dil Kurumunun internet sayfası ve sosyal medya hesaplarına gönderilen 'günün kelimesi' önerileri değerlendirilerek dijital ekranda yer alacak. Bu sayede, toplumun dil hakkındaki tercihlerine ve görüşlerine de yer verilerek etkileşim sağlanacak."

Kaynak: AA

Türk Dil Kurumu, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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