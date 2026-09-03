TDP lideri Çeler, Arıklı\'nın görevden alınması gecikmiş; hükümet istifa etmeli

(KKTC) - Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler, Girne açıklarında yaşanan deniz faciası sonrasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınmasını "gecikmiş ve eksik bir adım" olarak tanımlayarak, "Bakan, deniz faciasının ilk saatlerinde görevden uzaklaştırılmalıydı. Fakat hükümet tek bir günah keçisi seçerek bu yıkımın sorumluluğundan kaçamaz. Hükümet topyekun istifa etmek zorundadır. Başbakan'ın bu saatten sonra atabileceği tek doğru adım hükümetinin istifasını açıklamaktır" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında yaşanan deniz faciasına ilişkin yürütülen soruşturmanın selameti için dün akşam saatlerinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldığını açıklamıştı.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu ülkedeki yönetememe sorunu artık hiç kimsenin inkar edemeyeceği boyutlara ulaşmış durumdadır. Hükümet bitik, kurumlar çökmüş haldedir. İş bilmezlik, kural tanımazlık ve denetimsizlik her alanda korkunç sonuçlara neden olmaktadır. Devletin en temel görevlerinden biri denetlemektir. Kurumlarını denetlemek, verilen izinleri denetlemek, yetki kullananları denetlemek, kamu güvenliğini sağlamak ve ihmali olanlardan hesap sormaktır. Ama siz denetlemediniz. Görevinizi yapmadınız. Sonuçlarını da bu halk ödedi. Bu koşullar altında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı'nın görevden alınması gecikmiş ve eksik bir adımdır. Bakan, deniz faciasının ilk saatlerinde görevden uzaklaştırılmalıydı. Fakat hükümet tek bir günah keçisi seçerek bu yıkımın sorumluluğundan kaçamaz. Bu kaçıncı felakettir? İnsan yaşamına saygının ayaklar altına alınması, denetimsizliğin ve sorumsuzluğun ülke normaline dönüşmesi kabul edilemez. Hükümet topyekun istifa etmek zorundadır. Başbakan'ın bu saatten sonra atabileceği tek doğru adım hükümetinin istifasını açıklamaktır. Bizim sözümüz nettir: Denetleyeceğiz. Kim görevini yapmadıysa, kim sorumluluğunu yerine getirmediyse, kim ihmaliyle bu halkı bedel ödemek zorunda bıraktıysa hesabını soracağız. Yeter. Düşün bu halkın yakasından."