TDT'den Azerbaycan-Ermenistan Deklarasyonuna Destek

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, ABD'de Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak deklarasyonun memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Ömüraliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak deklarasyona ilişkin açıklamada bulundu.

Deklarasyonun memnuniyetle karşılandığını bildiren Ömüraliyev, "Bu tarihi gelişme, Güney Kafkasya bölgesinde ve ötesinde kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisine yönelik önemli bir dönüm noktasını teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Ömüraliyev, ayrıca Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun feshedilmesine ilişkin AGİT'e sunulacak ortak başvurunun imzalanmasını da kuvvetle desteklediğini belirtti.

Barış için ortak deklarasyon

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

ABD Başkanı Trump, "Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor." açıklamasında bulunmuştu.