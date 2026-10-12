TDT fikri mülkiyet kurumlarının 2. toplantısı Bakü'de bildiri imzasıyla sona erdi - Son Dakika
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TDT fikri mülkiyet kurumlarının 2. toplantısı Bakü'de bildiri imzasıyla sona erdi

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TDT fikri mülkiyet kurumlarının 2. toplantısı Bakü\'de bildiri imzasıyla sona erdi
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TDT üyesi ülkelerin fikri mülkiyet kurumları başkanlarının 2. toplantısı Bakü'de yapıldı. Toplantıda işbirliği anlaşması taslağı ile Ortak Türk Patent Teşkilatı çalışmaları ele alındı, somut işbirliği bildirisi imzalandı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkelerinin fikri mülkiyet kurumları başkanlarının 2. toplantısı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi.

Azerbaycan Fikri Mülkiyet Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Kamran İmanov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Özbekistan Adalet Bakan Yardımcısı Muzraf İkramov, Kazakistan Adalet Bakanlığı Fikri Mülkiyet Hakları Komitesi Başkanı Olpan Abdreyeva, Kırgızistan'ın Bakü Büyükelçisi Maksat Mamıtkanov ve TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman katıldı.

Toplantıda, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Muhammed Zeki Durak ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz da yer aldı.

TDT Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman, toplantıda yaptığı konuşmada, fikri mülkiyet alanındaki işbirliğinin, Türk dünyasında yenilikçiliğin ve rekabet gücünün artırılması açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

TDT'nin yeni fikirlerin ortaya çıkabildiği, araştırmacıların ve girişimcilerin yenilikçi çalışmalar yürütebildiği, bu yeniliklerin etkin biçimde korunarak ekonomik ve toplumsal değere dönüştürülebildiği bir ortam oluşturmayı hedeflemesi gerektiğini ifade eden Kocaman, üye ülkelerin fikri mülkiyet kurumları arasındaki kurumsal işbirliğinin daha da güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Toplantıda, TDT bünyesinde fikri mülkiyet alanındaki işbirliğinin mevcut durumu ve geleceğe yönelik perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Katılımcılar, Fikri Mülkiyetin Hukuki Korunması ve Hakların Uygulanması Alanında İşbirliği Anlaşması Taslağı ile Ortak Türk Patent Teşkilatına ilişkin çalışmaların ilerletilmesini ele aldı.

Toplantının sonunda, tarafların fikri mülkiyet alanında somut sonuçlara odaklanan uygulamaya yönelik işbirliğini geliştirme kararlılığını ortaya koyan bildiri imzalandı.

Kaynak: AA
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