TDT Genel Sekreteri İHA Saldırılarını Kınadı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıları güçlü şekilde kınadı.

Ömüraliyev, ABD merkezli X sosyal medya hesabından, Nahçıvan'a yönelik İHA saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki sivil tesislere "İran topraklarından" gerçekleştirilen İHA saldırılarını güçlü şekilde kınadığını belirten Ömüraliyev, bu tür eylemlerin tekrarlanmasının önlenmesinin önemine işaret etti.

Ömüraliyev, bölgesel durumun daha fazla kötüleşmesini ve gerilimin genişleme ihtimalini önlemek amacıyla taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

Genel Sekreter, TDT'nin "Azerbaycan hükümeti ve kardeş Azerbaycan halkıyla" tam dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Nahçıvan'a İHA saldırısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, saldırının İran'ı suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.