TDT Genel Sekreteri İHA Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TDT Genel Sekreteri İHA Saldırılarını Kınadı

05.03.2026 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, Nahçıvan'a yönelik İHA saldırılarını kınadı ve itidal çağrısı yaptı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıları güçlü şekilde kınadı.

Ömüraliyev, ABD merkezli X sosyal medya hesabından, Nahçıvan'a yönelik İHA saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki sivil tesislere "İran topraklarından" gerçekleştirilen İHA saldırılarını güçlü şekilde kınadığını belirten Ömüraliyev, bu tür eylemlerin tekrarlanmasının önlenmesinin önemine işaret etti.

Ömüraliyev, bölgesel durumun daha fazla kötüleşmesini ve gerilimin genişleme ihtimalini önlemek amacıyla taraflara "itidal" çağrısında bulundu.

Genel Sekreter, TDT'nin "Azerbaycan hükümeti ve kardeş Azerbaycan halkıyla" tam dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Nahçıvan'a İHA saldırısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, saldırının İran'ı suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Nahçıvan, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDT Genel Sekreteri İHA Saldırılarını Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşında ama boyu 1.80 İbrahim Tatlıses’in kızının son hali görenleri şaşırttı 12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Komisyondan geçti Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İran en büyük kozunu açıkladı Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
İran, Irak’taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu

23:31
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
22:27
ABD, Kuveyt’teki büyükelçiliğini kapattı
ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini kapattı
22:19
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır’a indi
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır'a indi
22:14
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
20:51
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
20:24
İran, Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesisi füzeyle vurdu
İran, Bahreyn Petrol Şirketi'ne ait tesisi füzeyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 23:57:15. #7.13#
SON DAKİKA: TDT Genel Sekreteri İHA Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.