TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, 17. yıldönümü resepsiyonunu İstanbul'da verdi - Son Dakika
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TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, 17. yıldönümü resepsiyonunu İstanbul'da verdi

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TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, 17. yıldönümü resepsiyonunu İstanbul\'da verdi
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TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Türk Devletleri İşbirliği Günü ve Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da resepsiyon düzenledi. Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.

(İSTANBUL) - Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Türk Devletleri İşbirliği Günü ve Nahçıvan Anlaşması'nın 17'nci yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da resepsiyon düzenledi. Ömüraliyev, görev süresinin sonuna yaklaşırken gerçekleştirilen etkinliğin kendisi için ayrıca anlam taşıdığını belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, İstanbul'da düzenlenen resepsiyonda çok sayıda üst düzey ismi ağırladı.

Etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, İstanbul Büyükşehir Başkan Vekili Nuri Aslan, TDT üyesi ülkelerin adalet bakanları, bakan yardımcıları, Yargıtay ve Danıştay başkanları, büyükelçiler, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve Türk iş birliği kurumlarının temsilcileri katıldı.

Ömüraliyev, son dört yılda TDT bünyesinde kaydedilen ilerlemeye ilişkin yapılan değerlendirmeler ve verilen destek için katılımcılara teşekkür etti.

Ömüraliyev, Türk dünyasına yönelik dostluk ve desteğin sürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: ANKA
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