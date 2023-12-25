Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Türk Akademisi işbirliğinde Ankara'da "Türk Ekonomilerinde Dijital Ticaret ve Yatırım Potansiyelinin Artırılması" çalıştayı düzenlendi.

Etkinlikte, Türk Resmi Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezleri Ağı (ERCNET) bünyesindeki kurumların ortak çalışması "Türk Ekonomileri 2023: Dijital Ticaret ve Yatırım Raporu"nun tanıtımı yapıldı.

Çalıştay, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve Türk Akademisi Başkanı Prof Dr. Şahin Mustafayev'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Bakan Yardımcısı Tuzcu, açılış konuşmasında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 Türk askeri için baş sağlığı dileğinde bulundu.

Tuzcu, TDT'nin bu yıl ciddi aşama kaydettiğine ve dünyada bölgesel kuruluşlar arasında çok müstesna bir yere geldiğine dikkati çekerek, TDT ülkeleri arasında güçlü kültürel, sosyal ve tarihi bağlar bulunduğunu ifade etti.

TDT içindeki ticaretin artırılması gerektiğini dile getiren Tuzcu, hedefin daha ileri düzeyde ekonomik ve ticari entegrasyon sağlamak olduğunu vurguladı.

Dijital dönüşüm küresel ekonomi için önem arz ediyor

Tuzcu, bu raporun da bu amaca hizmet edeceğini belirterek, "Bu rapordaki çalışmalarda ortaya konulduğu üzere önümüzdeki süreçte küresel ekonomiye etkin entegrasyon sağlanması, rekabetçi ve sürdürülebilir ticaret ekosisteminin yaratılması için dijital dönüşüm hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.

TDT üyesi ülkelerin Doğu-Batı eksenli ticaretin ana güzergahlarından Orta Koridor'un üzerinde olmalarının TDT'nin küresel ticaretteki rolünü artırdığına işaret eden Tuzcu, bu kapsamda koridorun canlandırılmasının Türk dünyasının entegrasyonu açısından ciddi önem arz ettiğini söyledi.

Tuzcu, Zenzegur Koridoru'nun da işler hale gelmesiyle Orta Asya'ya kesintisiz bağlantının mümkün olacağına dikkati çekerek, Türk devletleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçleneceğini ifade etti.

Türk dünyasının Vizyon 2040 hedeflerine ulaşabilmesi için herkesin daha etkin şekilde çalışması ve projeler geliştirmesinin önemini vurgulayan Tuzcu, "Bu projeler hem ülkelerimizin hem de teşkilatımızın, halklarımızın refahını artıracak ve Türk dünyasını küresel bir aktör konumuna getirecektir." dedi.

Rapor, dijital ekonominin güncel durumuna ve geleceğine ışık tutuyor

Genel Sekreter Ömüraliyev de "Türk Ekonomilerinde Dijital Ticaret ve Yatırım Potansiyelinin Artırılması" çalıştayının açılış konuşmasına, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 Türk askeri için baş sağlığı dileklerini ileterek başladı.

Yakın zamanda kurulan ERCNET'in "Türk Dünyası 2040 Vizyonu" ve "TDT 2022-2026 Stratejisi"nde belirtilen uzun vadeli refah hedefleriyle uyumlu olmasının önemli olduğunu dile getiren Ömüraliyev, raporun eğilimlerin belirlenmesi, politikaların şekillendirilmesi ve ekonomik ilişkilerin yönlendirilmesindeki rolünün altını çizdi.

Ömüraliyev, bu raporun dijital ekonominin güncel durumu ve geleceğine ilişkin kapsamlı analiz işlevi bulunduğunu vurguladı.

Üye devletleri dijital ekonomiye öncelik vermeye teşvik eden raporun yakında imzalanacak "Dijital Ekonomik Ortaklık Anlaşması"na giden yoldaki etkisine değinen Ömüraliyev, ERCNET ve Türk Akademisine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Mustafayev de bu çalıştayın Türk ekonomilerinde geleneksel ticaret ve yatırım anlayışını derinleştirmeyi amaçladığını belirterek, Türk Akademisi ve TDT Sekretaryasının yakın işbirliğinde kurulan ağ ile Türk devletlerinde ekonomik ilişkilerin, ekonomik entegrasyonun ve güçlü ortaklıkların geliştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

ERCNET üye kurumlarıyla hazırlanan "Türk Ekonomileri 2023: Dijital Ticaret ve Yatırım Raporu"nun sunulmasına ilişkin bu çalıştayın düzenlendiğini anlatan Mustafayev, "Bu kapsamlı rapor, dijital ticaretin güncel durumunu, yatırımın dijitalleşmesini ve yatırımın geliştirilmesi hizmetlerini anlamak için önemli bir kaynak oldu." dedi.

Mustafayev, dijitalleşmenin hükümetlerin büyümesinde ve kalkınmasındaki temel faktör haline geldiğini, ekonomilerin her alanda artan üretkenlik ve rekabetle dijital dönüşümünün hızlandığını dile getirdi.

Türk ekonomilerinin de dijitalleşmeye doğru büyük bir dönüşüm yaptığını kaydeden Mustafayev, dijitalleşme ve dijital dönüşüm konusunda işbirliğinin daha fazla fırsat oluşturabileceğini söyledi.

Çalıştayda, raporun geliştirilmesiyle yakından ilgilenen uzmanlar da kapsamlı sunumlar yaptı ve raporda yer alan temel bulgular, ortaya çıkan eğilimler ve kapsamlı analizler ele alındı.