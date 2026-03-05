TDV'den Nijerya'da Ramazan İftarı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı dolayısıyla Nijerya'nın Niger eyaletinde her gün 130 kişiye iftar veriyor.

TDV tarafından organize edilen program kapsamında, Niger eyaletinde ihtiyaç sahiplerine düzenli olarak sıcak yemek ikram ediliyor.

Ramazan ayı boyunca her gün 130 kişiye verilen iftarlarda, yetimler, yaşlılar ve dar gelirli aileler öncelikli olarak yer alıyor.

TDV yetkilileri, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'den uzanan yardım elinin Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ettiğini belirtti.

Yetkililer, programın, iki ülke halkı arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

İftar programına katılanlar, yardımlar dolayısıyla memnuniyetlerini dile getirerek, Türkiye'ye ve vakıf görevlilerine teşekkür etti.