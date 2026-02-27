TDV'den Tanzanya'daki Albino Yetimlere Yardım - Son Dakika
TDV'den Tanzanya'daki Albino Yetimlere Yardım

27.02.2026 11:42
TDV, Tanzanya'da albino yetimlere gıda ve hediyelerle moral oldu. İyilik misyonunu sürdürüyor.

Türk Diyanet Vakfı (TDV), Tanzanya'da vücutlarındaki bir pigmentin eksikliği nedeniyle "beyaz" olarak dünyaya gelen albino yetimleri hediyeleriyle sevindirdi.

TDV görevlileri ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Fransa ve Almanya'dan gelen gönüllüleri, ramazan yardımları kapsamında Tanzanya'nın Tanga bölgesinde okul, yetimhane ve ihtiyaç sahibi aileleri dolaşarak, yaklaşık 500 gıda kumanyası ulaştırdı.

Pongwe kasabasında 135 albino, 20 görme ve işitme engelli çocuğun eğitim gördüğü okulu da ziyaret eden TDV görevlileri ve DİTİB gönüllüleri, çocuklarla vakit geçirerek, kıyafet, şeker ve oyuncak gibi hediyeler verdi.

TDV Kurumsal İletişim Müdürü Hamit Kardaş, AA muhabirine, TDV'nin "yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar" mottosuyla yardım faaliyetini sürdürdüklerini söyledi.

Vakıf olarak din, dil, ırk ayrımı yapmadan iyilik yaptıklarını belirten Kardaş, hayırseverler tarafından Afrika'ya yapılan yardımları yerlerine ulaştırmak için titiz bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

"Mavi yeleklerimizi görünce gelip sarılmaları bizleri hislendirdi"

Afrika'da, vücutlarındaki bir pigmentin eksikliği nedeniyle "beyaz" doğan albino bireylerin bölgede farklı bir anlayışla karşılandığını anlatan Kardaş, şunları kaydetti:

"Biz albinolara ve diğer inanç sahibi insanlara yardım ederek aslında İslam dininin cihanşümul mesajını ve Türk halkının evrensel merhamet elini buraya taşımış oluyoruz. Albinolar, ışığa duyarlı olduklarından dolayı gözlerini pek fazla açamıyorlar fakat şekerleri, balonları ve hediyeleri görünce o gözlerinden çıkan ışıltıyı görünce insanın ağlamaması mümkün değil. Mavi yeleklerimizi görünce gelip sarılmaları ve gelip şeker istemeleri bizleri hislendirdi. Bütün hayırsever kardeşlerimize Afrika'yı ihmal etmemelerini öneriyorum."

Okulda eğitim gören albinolu yetim Masud Mohammad ise TDV görevlilerini görünce çok sevindiğini ve gelişlerinin kendilerine umut verdiğini söyledi.

Albinolu yetim öğrenci Muhtar Abdurrahman da okulda kendilerine destek olan kişileri görünce mutlu olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Tanzanya, İyilik, Güncel, Son Dakika

