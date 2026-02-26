TDV'den Zanzibar'a Ramazan Yardımı - Son Dakika
TDV'den Zanzibar'a Ramazan Yardımı

TDV\'den Zanzibar\'a Ramazan Yardımı
26.02.2026 12:15
TDV, Pemba Adası'nda ihtiyaç sahiplerine gıda paketi ve kıyafet dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan dolayısıyla Tanzanya'nın Zanzibar bölgesindeki Pemba Adası'nda ihtiyaç sahiplerine gıda paketi, yetimlere de kıyafet dağıttı.

TDV görevlileri ve gönüllülerin işbirliğiyle, Pemba Adası'ndaki ihtiyaç sahipleri için bağışçıların destekleriyle hazırlanan kolilerde, yağ, un, pirinç, fasulye ve şeker gibi temel ihtiyaçların giderilebileceği malzemeler yer alıyor.

Adanın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen dağıtım programlarında, kıyafet ve paket dağıtılan okullardaki öğrenciler, ihtiyaç sahipleri ve yetimler, hayırseverlere dua etti.

Yardım dağıtım programına katılan TDV Kurumsal İletişim Müdürü Hamit Kardaş, ihtiyaç sahibi ailelerin ve yetimlerin ramazanını tebrik etti.

Türk hayırseverlerin Afrika'daki kardeşlerini unutmadığını ifade eden Kardaş, TDV'nin her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu belirtti.

Öte yandan yardım alan bazı ihtiyaç sahibi ailelerin başlarının üzerinde taşıdığı gıda paketlerini ada kıyısında tekneye yüklediği ve civarda bulunan adalara götürdüğü görüldü.

Kaynak: AA

Zanzibar, Tanzanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV'den Zanzibar'a Ramazan Yardımı - Son Dakika

13:18
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
