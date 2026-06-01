TDV Gönüllülerinden Etiyopya\'daki Yetime Destek

ADDİS Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, Etiyopya'daki yetim ve ihtiyaç sahibi çocukları ziyaret ederek balon, şeker ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin ortaklaşa yürüttüğü "2026 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Organizasyonu" kapsamında Etiyopya'da bulunan gönüllüler, kendi aralarında topladıkları bağışlarla yetimler için hediye hazırladı.

Başkent Addis Ababa'nın kırsal kesimlerindeki yetim çocuklarla bir araya gelen gönüllüler, hediye ettikleri balon, şeker ve nakdi destekle çocukların yüzlerini güldürdü.

TDV Genel Müdür Yardımcısı Osman Zeki Çakıroğlu, AA muhabirine, gönüllülerin kurban organizasyonunun ardından yetim çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler dağıttığını söyledi.

Ziyaretin öneminden bahseden Çakıroğlu, "Gönüllülerimiz, kurban organizasyonunun ardından yetim çocuklarımızı da unutmadan onlarla bir araya geldi. Kendi imkanlarıyla hazırladıkları hediyelerle çocuklarımızın mutluluğuna ortak oldular. Bu tür ziyaretleri, gönül bağlarını güçlendiren önemli organizasyonlar olarak görüyoruz." dedi.

Etiyopya'da 50 binin üzerinde kurban hissesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını anımsatan Çakıroğlu, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya ve milletin emanetlerini ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.