TDV Heyeti Endonezya Büyükelçisini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TDV Heyeti Endonezya Büyükelçisini Ziyaret Etti

Kurban Bayramı yardımları kapsamında Endonezya'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan'ı ziyaret etti. Vakfın Endonezya Kurban Organizasyonu Sorumlusu Enes Topal, yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Topal, Endonezya'daki 12 bölgede kurban organizasyonu yapacaklarını ve hayırseverlerin emanet ettiği 1200 büyükbaş kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklarını belirtti. Büyükelçi Küçükcan da vakfın çalışmalarını yakından takip ettiğini ve önemli olduğunu ifade etti.

14.06.2024 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı yardımları kapsamında Endonezya'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan'ı ziyaret etti.

Ülkedeki yardım çalışmalarına katılan vakfın Endonezya Kurban Organizasyonu Sorumlusu Enes Topal, çalışmalar hakkında Küçükcan'a bilgi verdi.

Topal, Endonezya'daki kurban yardım çalışmaları kapsamında 12 bölgede organizasyon yapacaklarını belirterek, "Hayırseverlerimiz vakfımıza emanet ettiği 1200 büyükbaş kurban etlerini Endonezya'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız." dedi.

Büyükelçi Küçükcan da vakfın çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade ederek, bu çalışmaların önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Talip Küçükcan, Kurban Bayramı, Endonezya, Türkiye, Kurban, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV Heyeti Endonezya Büyükelçisini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 AK Parti’ye mi geçecek İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
13:21 Bakan Şimşek duyurdu: Enflasyon verilerinde umut vaat eden gelişme Bakan Şimşek duyurdu: Enflasyon verilerinde umut vaat eden gelişme
13:15 Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu: Bana talimat verildi Sinan Ateş cinayetiyle gündeme gelen Olcay Kılavuz sessizliğini bozdu: Bana talimat verildi
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
12:12 Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa’da olacak Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa'da olacak
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:32:54. #1.13#
SON DAKİKA: TDV Heyeti Endonezya Büyükelçisini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement