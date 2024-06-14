TDV Heyeti Endonezya Büyükelçisini Ziyaret Etti

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Kurban Bayramı yardımları kapsamında Endonezya'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan'ı ziyaret etti.

Ülkedeki yardım çalışmalarına katılan vakfın Endonezya Kurban Organizasyonu Sorumlusu Enes Topal, çalışmalar hakkında Küçükcan'a bilgi verdi.

Topal, Endonezya'daki kurban yardım çalışmaları kapsamında 12 bölgede organizasyon yapacaklarını belirterek, "Hayırseverlerimiz vakfımıza emanet ettiği 1200 büyükbaş kurban etlerini Endonezya'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız." dedi.

Büyükelçi Küçükcan da vakfın çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade ederek, bu çalışmaların önemli olduğunu dile getirdi.