TDV, Kamboçya\'da 1050 Kurban Hissi Dağıtacak

PUNOM Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kamboçya'da 1050 kurban hissesini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen vekaletle kurban kesim organizasyonunu yürütmek üzere 4 kişilik TDV gönüllü ekibi Kamboçya'ya geldi.

Kampanya kapsamında Kamboçya'nın Battambang eyaletinde 150 büyükbaş hayvan kesilecek.

Kurban kesimleri hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek, etler bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kurbanlıkların kesim işlemleri kamerayla kayıt altına alınacak. Talep etmeleri halinde vekalet sahiplerine kesim anına ilişkin görüntüler ulaştırılacak.

TDV'nin organizasyonunda Kamboçya Müslüman Öğretmenler Derneği ve Kamboçya Kalkınma Vakfı işbirliğinde bulunacak.

Organizasyon öncesi son değerlendirme toplantısını yapan TDV heyeti, kurbanlıkların kontrolünü gerçekleştirerek hazırlıkları tamamladı.

TDV Kamboçya Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu Kafile Sorumlusu Enes Sancak, AA muhabirine, iyilik köprüleri kurmaya devam ettiklerini söyledi.

Sancak, TDV olarak Türkiye'de 81 ilde, dünyada da 84 farklı ülkede 420 farklı bölgede vekaletle kurban kesim organizasyonunun gerçekleşeceğini ifade ederek, "Kamboçya'da 150 büyükbaş hayvanı yarın İslami vecibelere uygun olarak keseceğiz ve ihtiyaç sahibi Müslüman halka dağıtımını yapacağız. Bizlere teveccüh göstererek kurbanını bağışlayan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Herkesin bayramı mübarek olsun." dedi.