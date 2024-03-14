Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), hayırseverlerin destekleriyle Kenya'daki 33. su kuyusu ve vakıf çeşmesini açtı.
Ramazan faaliyetleri kapsamında Kenya'ya gelen heyet, ülkenin batısındaki Migori şehrinde Vali Ochilo George Mbogo Ayacko'yu ziyaret etti.
Migori Milletvekili Fatıma Muhammed'in de hazır bulunduğu ziyarette Ayacko, Migori'ye verdikleri destek dolayısıyla TDV'ye teşekkür etti.
Daha sonra Nasrah Mescidi bahçesinde inşa edilen su kuyusunun açılışına katılan heyet, burada bölge halkıyla sohbet etti.
Günün anısına ağaç dikilen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Törende konuşan Nairobi Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Fatih İldeş, Migori'deki ikinci, ülkedeki 33. su kuyusunu açmaktan dolayı duydukları memnuniyeti belirtti.
İldeş, yerel yöneticilerle yaptıkları işbirliğinin önemine değinerek, çalışmalarının süreceğini kaydetti.
Hollanda Türkiye Diyanet Vakfı temsilcisi Galip Aydemir de Migori'de olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirerek, vakıf olarak ülkedeki su kuyusu ve eğitim konusundaki faaliyetleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › TDV, Kenya'da 33. su kuyusunu açtı - Son Dakika
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık ilçesinin alt yapı sorunlarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Ergin, alt yapı yatırımlarının hızla hayata geçirilmesi için çaba sarf ettiklerini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen güvenlik zirvesi başladı. Bakan Fidan ayrıca Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya gelerek, gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, EURO 2032'nin yanı sıra Türkiye'de gerçekleştirilebilecek diğer UEFA organizasyonları da değerlendirildi.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kırkağaç ilçesinde yaptığı konuşmada seçim çalışmalarını anlattı ve Kırkağaç Belediye Başkan adayı İsmail Pala'ya destek istedi. Uysal, DP'nin Türkiye'yi güçlü bir merkez haline getireceğini ve dar gelirli ve emeklilerin sesi olacaklarını vurguladı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde lavanta yetiştiriciliği yapan İlhan Emir, tarlasına giden yolun bozuk olmasından dolayı üretim yapmakta güçlük çektiğini belirtti. Emir, ulaşım sorununun çözülmesi için devletin desteğini beklediğini ifade etti.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçilmesi halinde taksicilere kabin ve kamera sistemi hediye edeceğini açıkladı. Dağ, Karabağlar ilçesinde esnaf ziyareti yaparken bu sözü verdi ve taksicilerin taleplerini dikkate aldıklarını belirtti. Ayrıca, Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını ziyaret ederek Tıp Bayramı'nı kutladı ve onlara desteklerini iletti.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 67 adet sikke ele geçirildi. Operasyonda U.C. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde Şila adlı Pitbull cinsi köpeğin kulübesini ateşe vererek öldüren sanığın cezası, istinaf mahkemesinde 4 yıla çıkarıldı ve sanığın tutuklanmasına karar verildi. Ömer Faruk Baki'nin 'iyi hal' indirimi ile aldığı 1 yıl 8 ay hapis cezası, itiraz üzerine yeniden yargılanması sonucunda artırıldı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti. Başkan Şimşek, sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını takdir etti ve Tıp Bayramlarını kutladı.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde kulübesini yakarak köpeğin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık, yeniden yargılama sonucu 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın istinaf başvurusu sonucunda hükmü bozulan dosya, yerel mahkemeye gönderildi. Sanık, duruşmaya katılmazken, mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi. Hayvan hakları savunucuları, sanığın tutuklanmasının sevindirici olduğunu belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?