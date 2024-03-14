TDV, Kenya\'da 33. su kuyusunu açtı

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), hayırseverlerin destekleriyle Kenya'daki 33. su kuyusu ve vakıf çeşmesini açtı.

Ramazan faaliyetleri kapsamında Kenya'ya gelen heyet, ülkenin batısındaki Migori şehrinde Vali Ochilo George Mbogo Ayacko'yu ziyaret etti.

Migori Milletvekili Fatıma Muhammed'in de hazır bulunduğu ziyarette Ayacko, Migori'ye verdikleri destek dolayısıyla TDV'ye teşekkür etti.

Daha sonra Nasrah Mescidi bahçesinde inşa edilen su kuyusunun açılışına katılan heyet, burada bölge halkıyla sohbet etti.

Günün anısına ağaç dikilen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törende konuşan Nairobi Din Hizmetleri Müşaviri Mehmet Fatih İldeş, Migori'deki ikinci, ülkedeki 33. su kuyusunu açmaktan dolayı duydukları memnuniyeti belirtti.

İldeş, yerel yöneticilerle yaptıkları işbirliğinin önemine değinerek, çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Hollanda Türkiye Diyanet Vakfı temsilcisi Galip Aydemir de Migori'de olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirerek, vakıf olarak ülkedeki su kuyusu ve eğitim konusundaki faaliyetleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.