TDV, Nijer'de 6 Bin Kişiye Hizmet Verecek Su Kuyusunun Açılışını Yaptı - Son Dakika
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TDV, Nijer'de 6 Bin Kişiye Hizmet Verecek Su Kuyusunun Açılışını Yaptı

TDV, Nijer\'de 6 Bin Kişiye Hizmet Verecek Su Kuyusunun Açılışını Yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Nijer'de Maradi şehrinde suya erişim sıkıntısı yaşayan halk için su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı. Açılışı yapılan su kuyusu ve çeşmeler, 6 bin kişiye hizmet verecek şekilde inşa edildi. Kuyu derinliği 80 metre olan su kuyusunda, 12 çeşme ve 6 güneş paneli bulunuyor. TDV Nijer Koordinatörü Muhammed Furkan Özkan, hayırseverlere teşekkür ederek, uzun yıllar hizmet verecek kuyunun bölge halkının istifadesine sunulduğunu belirtti.

24.06.2024 14:29
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Nijer'de 6 bin kişiye hizmet verecek su kuyusunun açılışı yapıldı.

TDV, "Bir Damla Hayat" sloganıyla sürdürdüğü su kuyusu ve vakıf çeşmesi projesi kapsamında Maradi şehrinde suya erişim sıkıntısı yaşayan halk için su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı.

Başkent Niamey'e 800 kilometre uzaklıktaki Maradi'de açılışı yapılan su kuyusu ve çeşmeler, 6 bin kişiye hizmet verecek.

TDV Nijer Koordinatörü Muhammed Furkan Özkan, AA muhabirine, Türk hayırseverlerin gönderdiği yardımlarla açılışı yapılan su kuyusu ve çeşmelerin bölge halkının istifadesine sunulduğunu söyledi.

Kuyu derinliğinin 80 metre olduğunu, suyun yüzeye elektrik panelleriyle çıkarıldığını aktaran Özkan, inşa edilen yerde vatandaşların suya kolaylıkla ulaşılabilmesi için 12 çeşme ve 6 güneş paneli yapıldığını belirtti.

Özkan, çeşmenin yanında 10 tonluk su deposu bulunduğunu, hayvanların yararlanabileceği yalak ile su giderinin de yapıldığını kaydederek, uzun yıllar hizmet verecek kuyu için hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDV, Nijer'de 6 Bin Kişiye Hizmet Verecek Su Kuyusunun Açılışını Yaptı - Son Dakika

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