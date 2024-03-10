TDV Pakistan yardım ekibi TİKA Koordinatörünü ziyaret etti

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Pakistan yardım dağıtım ekibi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Karaçi Program Koordinatörü Halil İbrahim Başaran'ı ziyaret etti.

Ramazan ayında yapılacak yardımlar ve iftar programlarının organizasyonu için Karaçi'ye giden TDV'nin Pakistan ekip sorumlusu Muhammed Taha Kötan ve beraberindeki 4 görevli, Başaran'a ziyarette bulundu.

Kötan, Pakistan'ın 7 bölgesinde dağıtılacak gıda kolisi ve bayramlık kıyafetlerle düzenlenecek iftar programına ilişkin Başaran'a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başaran da TİKA'nın 2010'dan itibaren Pakistan'da 700'den fazla projeyi hayata geçirdiğini anlattı.

Başaran, ramazan ayının, Pakistan'ın kültürü gibi zenginlikler barındırdığını belirterek, "Bizler de ramazan ayında gıda kolisi dağıtımı gerçekleştireceğiz. Burada ikisi yetim ve engelli çocuklara yönelik olmak üzere üç iftar programı düzenlemeyi planlıyoruz. Programda çocuklara bayramlık hediye paketi dağıtımı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.