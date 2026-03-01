TDV, Sierra Leone'da Gıda Kolisi Dağıtımı Yapıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan faaliyetleri kapsamında Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da gıda kolisi dağıtımına devam ediyor.

TDV, 2026 yılı ramazan programı kapsamında Freetown'da bir cami avlusunda toplanan ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı dağıttı.

TDV ekip sorumlusu Esen Ali Duman, beraberindeki görevli ve gönüllülerle birlikte içinde un, pirinç, şeker, salça, yağ gibi temel gıda malzemelerinin yer aldığı kolileri ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Dağıtımda konuşan TDV görevlisi Lütfi Yanık, "Bağışçılarımızın gönderdiği emanetleri buraya getirdik. Afrikalı kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Rabb'im birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmasın." dedi.