TDV Sudan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TDV Sudan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımına başladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Sudan'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere vekalet yoluyla kurbanlıkların kesimine ve kurban eti dağıtımına başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin düzenlediği 2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında ülkede 1500 büyükbaş hayvan kesilecek. Kesim işlemlerinin iki bölgede yapıldığı Sudan'daki Atbara şehrinde bin, Kesele kentinde 500 büyükbaş kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Ayrıca kurbanlıkların kesimi kamerayla kaydedilecek ve isteyen vekaletname sahiplerine kesim anına ait görüntüler iletilebilecek. Bayram namazından sonra yapılan kesimlerin ardından kurban etleri, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandı. TDV Sudan ekip sorumlusu Ahmet Hilal, vekaletlerini veren bağışçıların kurbanlıklarını kesmek üzere 7 kişilik ekiple ülkede bulunduklarını, kesimleri gerçekleştirerek bayram süresince ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

16.06.2024 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Sudan'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere vekalet yoluyla kurbanlıkların kesimine ve kurban eti dağıtımına başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin "Müminler ancak kardeştirler" temasıyla düzenlediği 2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında ülkede 1500 büyükbaş hayvan kesilecek.

Kesim işlemlerinin iki bölgede yapıldığı Sudan'daki Atbara şehrinde bin, Kesele kentinde 500 büyükbaş kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Ayrıca kurbanlıkların kesimi kamerayla kaydedilecek ve isteyen vekaletname sahiplerine kesim anına ait görüntüler iletilebilecek.

Bayram namazından sonra yapılan kesimlerin ardından kurban etleri, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandı.

TDV Sudan ekip sorumlusu Ahmet Hilal, vekaletlerini veren bağışçıların kurbanlıklarını kesmek üzere 7 kişilik ekiple ülkede bulunduklarını, kesimleri gerçekleştirerek bayram süresince ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ahmet Hilal, Kurban, Sudan, Hayvan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV Sudan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımına başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:31 Rusya’da rehine krizi DEAŞ’lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Rusya'da rehine krizi! DEAŞ'lı 6 mahkumun öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
15:09 Namaz çıkışı Özel’i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil
14:58 Cam silerken dengesini kaybedip 7. kattan yere çakıldı Cam silerken dengesini kaybedip 7. kattan yere çakıldı
13:39 “İttifakta çatlak“ iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli’den ilk temas "İttifakta çatlak" iddiaları sonrası Erdoğan ve Bahçeli'den ilk temas
13:07 Bayram günü infial yaratan olay Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar
16:08 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Brezilya’ya 3-0 yenildi Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya'ya 3-0 yenildi
15:21 Şanlıurfa’da Kuyumcuya Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı Şanlıurfa'da Kuyumcuya Saldırı: 2 Ölü, 1 Yaralı
15:18 Bayram günü verip veriştirdi İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti Bayram günü verip veriştirdi! İbrahim Tatlıses, kendisine kötülük yapan 3 arkadaşını afişe etti
14:57 Türkiye’nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı Türkiye'nin doğal gaz üretimi Karadeniz keşfiyle bir yılda yüzde 113 arttı
14:39 Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak, 55 kilo verdi
14:31 Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı Firar eden keçi elektrik tellerinde asılı kaldı
14:30 Kurban keserken kalp krizi geçiren kasap, elindeki bıçağın üzerine düşerek öldü Kurban keserken kalp krizi geçiren kasap, elindeki bıçağın üzerine düşerek öldü
13:54 İşçi değil, köle aranıyor Günde 10 saat çalışmaya aylık 13 bin lira verilecek İşçi değil, köle aranıyor! Günde 10 saat çalışmaya aylık 13 bin lira verilecek
13:50 Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu Oyuncu Noah Schnapp, gece kulübünde olay çıkarınca mekandan kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 16:27:49. #1.12#
SON DAKİKA: TDV Sudan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement