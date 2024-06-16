TDV Sudan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımına başladı

Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Sudan'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere vekalet yoluyla kurbanlıkların kesimine ve kurban eti dağıtımına başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'nin "Müminler ancak kardeştirler" temasıyla düzenlediği 2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu kapsamında ülkede 1500 büyükbaş hayvan kesilecek.

Kesim işlemlerinin iki bölgede yapıldığı Sudan'daki Atbara şehrinde bin, Kesele kentinde 500 büyükbaş kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Ayrıca kurbanlıkların kesimi kamerayla kaydedilecek ve isteyen vekaletname sahiplerine kesim anına ait görüntüler iletilebilecek.

Bayram namazından sonra yapılan kesimlerin ardından kurban etleri, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandı.

TDV Sudan ekip sorumlusu Ahmet Hilal, vekaletlerini veren bağışçıların kurbanlıklarını kesmek üzere 7 kişilik ekiple ülkede bulunduklarını, kesimleri gerçekleştirerek bayram süresince ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını söyledi.