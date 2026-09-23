TEB, Hatipoğlu\'ndan genç eczacı istihdamı ve eczane ekonomisi için destek istedi

(ANKARA) - Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti Başkanı Mehmet İrfan Demirci, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ile görüşerek genç eczacıların istihdamını artıracak destekler ve eczane ekonomilerini iyileştirecek düzenlemeler talep ettiklerini açıkladı. Demirci, ilaç fiyat kararnamesindeki barem ve kar oranları ile SGK İlaç Alım Protokolü'ndeki reçete başı hizmet bedellerinin güncellenmesini istediklerini belirtti.

TEB Merkez Heyeti, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Hatipoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirci, taleplerini istihdam ve eczane ekonomileri olmak üzere iki başlık altında aktardıklarını bildirdi.

Demirci, genç eczacıların istihdam koşullarının genişletilmesi için teşvik ve desteklerin artırılmasını istediklerini belirtti. Yardımcı eczacı olarak çalışanların çalışma ve istihdam koşullarının iyileştirilmesi ile İŞKUR ve benzeri desteklerin artırılarak sürdürülebilir hale getirilmesi taleplerini de Hatipoğlu'na ilettiklerini kaydetti.

Eczane ekonomilerine ilişkin taleplerini de paylaşan Demirci, İlaç Fiyat Kararnamesi'ndeki baremlerin ve kar oranlarının ekonomik koşullara göre güncellenmesini istediklerini ifade etti. Demirci, SGK İlaç Alım Protokolü'ndeki reçete başı hizmet bedelleri ve baremleri ile iskonto oranları ve baremlerinin iyileştirilmesi taleplerini Bakan Yardımcısı Hatipoğlu'na aktardıklarını belirtti.