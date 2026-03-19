Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tebessüm Çarşısı'ndan Yetimlere Bayram Kıyafeti

19.03.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pursaklar Belediyesi, yetim çocuklara bayramlık giysi desteği sağlayarak dayanışma örneği sergiledi.

Pursaklar Belediyesi'ne bağlı Tebessüm Çarşısı, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında yetim çocuklara bayramlık kıyafet desteğinde bulundu.

Her yıl ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim başta olmak üzere çeşitli alanlarda destek sağlayan Tebessüm Çarşısı, bayram öncesinde yetim çocuklara yönelik gerçekleştirdiği yardımla dayanışma örneği sergiledi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yetim çocukların her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Yetim evlatlarımız bizlere Allah'ın emanetidir. Onların yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek, bizim en büyük mutluluğumuzdur. Tebessüm Çarşımız aracılığıyla çocuklarımızın bayrama mutlu ve umutlu girmesini amaçlıyoruz. Pursaklar'da sosyal belediyeciliği sadece bir hizmet değil, gönül işi olarak görüyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin her zaman yanındayız. Özellikle çocuklarımızın yüzünün gülmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri ise Tebessüm Çarşısı aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve yetim çocuklara yönelik yardımların yıl boyunca süreceğini, dayanışma kültürünü güçlendiren projelerin artırılarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 14:33:05. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.