Tebük'e acil iniş yapan Flydubai uçağına Suudi NTSC güvenlik soruşturması başlattı

Tebük'e acil iniş yapan Flydubai uçağına Suudi NTSC güvenlik soruşturması başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSC), Tebük'e acil iniş yapan Flydubai yolcu uçağına ilişkin güvenlik soruşturması başlatıldığını duyurdu. Ekip, olayın nedenlerini belirlemek ve delil toplamak için yetkili makamlarla koordineli çalışıyor.
Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil iniş yapan Flydubai yolcu uçağına ilişkin güvenlik soruşturması başlatıldı.
Suudi Arabistan Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSC), ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma ekiplerinin görevine başladığını duyurdu.
Açıklamada, görevlendirilen ekibin, olayın nedenlerini belirlemek, uçuş güvenliğine ilişkin hususları incelemek ve delil toplamak amacıyla yetkili makamlarla koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?