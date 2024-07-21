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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde tedavi edilen 3 kaplumbağa, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, birçok can dosta ev sahipliği yaparken, yaralı hayvanlar için de tedavi olanakları sağlamaya devam ediyor. Son olarak Şeker Mahallesi'nde hayvanseverlerin sokak hayvanlarını beslediği otlukta çıkan yangında zarar gören 3 kaplumbağa, bir vatandaşın ihbarı üzerine Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak tedavisi yapılmak üzere Doğal Yaşam Merkezi'ne getirildi.

Kabuklarında yanık tespit edilen kaplumbağaların tedavileri belediye veterinerleri tarafından gerçekleştirildi. İlk müdahalenin ardından Doğal Yaşam Merkezi'nde kendilerine ayrılan bölüme yerleştirilen kaplumbağaların bakımları, yaklaşık 1 ay devam etti. Tedavileri tamamlanan kaplumbağalar, ekipler tarafından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.