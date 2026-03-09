Tefecilere Operasyon: 9 Gözaltı

TEKİRDAĞ ve Sakarya'da jandarmanın tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda dolu ve boş senetler ile para sayma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'ine ev hapsi, 2'sine adli kontrol cezası verildi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın ardından Tekirdağ'da 9, Sakarya'da 1 olma üzere toplam 10 adrese şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Biri suça sürüklenen çocuk 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 235 fişek, 2 şarjör, 2 para sayma makinesi, 128 dolu senet, 25 boş senet, 4 boş çek, 3 dekont, 5 ajanda, 2 bilgisayar, 8 telefon ve 1 tablet ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri sırasında 2 şüpheli serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'ine ev hapsi cezası verildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.