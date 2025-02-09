Teğmenlere Anket: Fişleme mi? - Son Dakika
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Teğmenlere Anket: Fişleme mi?

TSK'dan ihraç edilen teğmenler hakkında anket yapıldığı, avukat 'fişleme' iddiasında bulundu.

09.02.2025 17:47
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(ANKARA) – TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin avukatı Serdar Öztürk, 5 teğmenin ihracının ardından diğer teğmenlere "Kılıç çatma törenine katıldınız mı, yanınızda kimler vardı?" sorusunun yöneltildiği anket yapıldığını açıkladı.

Avukat Serdar Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cuma ve cumartesi günü sadece EDOK Komutanlığına bağlı sınıf okullarında eğitimleri devam eden 2024 Harp Okulu mezunu teğmenlere, sınav varmış gibi cep telefonlarına mesaj atılarak, dershanelere çağrıldıklarını ve kendilerine 2 soruluk anket dağıtıldığını bildirdi.

Avukat Öztürk, birinci soruda, "30 Ağustos 2024 tarihindeki mezuniyet töreni sonrasında yapılan kılıç çatma ritüeline katıldınız mı?, diğer soruda ise "Eğer katıldıysanız yanınızda kimler var?" denildiğini aktardı. Öztürk, şunları kaydetti:

"Anketin neden yapıldığını, yazılı emir olup olmadığı, ankete katılımın zorunlu olup olmadığı gibi sorular soran teğmenlerimize, 'yazılı emir olmadığı, ankete katılmanın zorunlu olduğu, sözlü emirle bu anketin yapıldığı, ankete katılım zorunlu olmakla birlikte cevap vermenin zorunlu olmadığı' ancak ad-soyad ve sicil numarası hanelerinin doldurulması emredilmiştir. Bu uygulama, bizim görüşümüze göre bir fişleme gayretidir, yasa dışıdır ve aynı zamanda suç teşkil eder. Bununla ilgili EDOK Komutanı hakkında gerekli yasal işlemin yapılıp yapılmayacağı değerlendirilecektir."

Ne olmuştu?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında beş teğmen, sevk edildikleri Yüksek Disiplin Kurulu'nca "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezası aldı.

Soruşturmaya konu hazırlanan raporlarda, "tören geçişini tamamlayan teğmenlerin stat kenarındaki paravanın arkasında bekletildiği, törenin resmi bölümünün bitimi ve protokolün ayrılmasının ardından "bazı teğmenlerin" sahanın içerisinde toplanmaya başladıkları, çağrı üzerine toplanan grubun mevzuattan kaldırılan ve programda bulunmayan andı okudukları" yer almıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Teğmenlere Anket: Fişleme mi? - Son Dakika

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