TSK\'dan ihracı istenen teğmenlerin Avukatı Öztürk, savunmada yaşananları anlattı

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Gökyüzünde heyecanlandıran an: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti

Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları için TSK'dan ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenlerin savunması, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda alındı. Teğmenlerin ihracının görüşüldüğü toplantı 6 saat sürdü.

Teğmenlerin savunmalarına ilişkin Halk TV'de katıldığı programda bilgi veren Avukat Serdar Öztürk, teğmenlerin savunmalarına, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek değil, kendilerini tanıtarak, olayı anlatarak başladıklarını bildirdi.

"SAVUNMALARININ İÇERİSİNDE MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİ OLDUĞUNA TABİİ Kİ BELİRTTİLER"

Öztürk, "İçerde en son kapanış konuşmasını başkanımız Erinç Sağkan yaptı. O 6 saatlik yorgunluğun üzerine dışarıda kameralara konuşurken öyle bir beyanatı olmuş. Fakat teğmenlerimiz savunmalarına öncelikle kendilerini tanıtarak, olayı anlatarak başladılar. Kendilerine yöneltilen disiplinsizlik suçlamasıyla ilgili bilgi verdiler. Savunmalarının içerisinde Mustafa Kemal'ın askerleri olduğunu tabii ki belirttiler. En son da savunmalarını hepsi değişik şekilde bitirdi. Mesela Ebru Teğmenimiz en son 'Benim rütbelerimizi alabilirsiniz ama harp okulu brövemi alamazsınız. Benim harbiyeli ruhumu alamazsınız' diye bitirdi. Diğer teğmenlerimiz de benzer şekilde savunmalarını yaptılar" ifadelerini kullandı.

"TEĞMENLERİN BÖYLE BİR SAVUNMADA BULUNMAYA ZORLANMALARI BİLE HİCAP VERİCİ"

Harp okulunun amacının, Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş subay yetiştirmek olduğunu vurgulayan Öztürk, "Harp Okulu Kanunu'nda bu şekilde yazar. Orada yetişen subayların Atatürkçü olması kadar doğal bir şey olamaz. Bunu savunmalarında da açıklamalarında da belirtmeleri aslında hicap verici. Teğmenlerin böyle bir savunmada bulunmaya zorlanmaları bile hicap verici. Tabii ki Türk ordusunun askerleri, Atatürk'ün askerleri olacak." dedi.

Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Alkan'ın, son derece başarılı ve disiplinli bir duruşma yönettiğini anlatan Öztürk, ne teğmenlerin ne de avukatların savunmalarının kesilmediğini aktardı.

"TEĞMENLER SİYASİ KONULARA GİRMEDİLER"

Avukat Serdar Öztürk, şöyle konuştu: "Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Bey en son savunmalarımızı yaparken heyete adaletli ve hukuka uygun yönetim için teşekkür etti. Teğmenler, siyasi konulara girmediler. Onları biz bir şekilde savunmalarımızda eleştirel olarak açıkladık. Biz her şeye rağmen Yüksek Disiplin Kurulu'nun dün altı saatlik duruşma maratonundan sonra anlattıklarımızı dikkatli bir şekilde dinledikten ve not aldıktan sonra adil karar vereceğini düşünüyoruz."