TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin Avukatı Öztürk, savunmada yaşananları anlattı - Son Dakika
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TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin Avukatı Öztürk, savunmada yaşananları anlattı

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TSK'dan ayırma cezasıyla Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen 5 teğmenin avukatı Serdar Öztürk, teğmenlerin Kurul'da yaptıkları savunmalara ilişkin bilgi verdi. Öztürk Eroğlu'nun savunmasında "Benim rütbelerimizi alabilirsiniz ama harp okulu brövemi alamazsınız. Benim harbiyeli ruhumu alamazsınız" dediğini aktardı.

17.01.2025 19:10
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Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları için TSK'dan ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenlerin savunması, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda alındı. Teğmenlerin ihracının görüşüldüğü toplantı 6 saat sürdü.

Teğmenlerin savunmalarına ilişkin Halk TV'de katıldığı programda bilgi veren Avukat Serdar Öztürk, teğmenlerin savunmalarına, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek değil, kendilerini tanıtarak, olayı anlatarak başladıklarını bildirdi.

"SAVUNMALARININ İÇERİSİNDE MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİ OLDUĞUNA TABİİ Kİ BELİRTTİLER"

Öztürk, "İçerde en son kapanış konuşmasını başkanımız Erinç Sağkan yaptı. O 6 saatlik yorgunluğun üzerine dışarıda kameralara konuşurken öyle bir beyanatı olmuş. Fakat teğmenlerimiz savunmalarına öncelikle kendilerini tanıtarak, olayı anlatarak başladılar. Kendilerine yöneltilen disiplinsizlik suçlamasıyla ilgili bilgi verdiler. Savunmalarının içerisinde Mustafa Kemal'ın askerleri olduğunu tabii ki belirttiler. En son da savunmalarını hepsi değişik şekilde bitirdi. Mesela Ebru Teğmenimiz en son 'Benim rütbelerimizi alabilirsiniz ama harp okulu brövemi alamazsınız. Benim harbiyeli ruhumu alamazsınız' diye bitirdi. Diğer teğmenlerimiz de benzer şekilde savunmalarını yaptılar" ifadelerini kullandı.

"TEĞMENLERİN BÖYLE BİR SAVUNMADA BULUNMAYA ZORLANMALARI BİLE HİCAP VERİCİ"

Harp okulunun amacının, Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemiş subay yetiştirmek olduğunu vurgulayan Öztürk, "Harp Okulu Kanunu'nda bu şekilde yazar. Orada yetişen subayların Atatürkçü olması kadar doğal bir şey olamaz. Bunu savunmalarında da açıklamalarında da belirtmeleri aslında hicap verici. Teğmenlerin böyle bir savunmada bulunmaya zorlanmaları bile hicap verici. Tabii ki Türk ordusunun askerleri, Atatürk'ün askerleri olacak." dedi.

Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Alkan'ın, son derece başarılı ve disiplinli bir duruşma yönettiğini anlatan Öztürk, ne teğmenlerin ne de avukatların savunmalarının kesilmediğini aktardı.

"TEĞMENLER SİYASİ KONULARA GİRMEDİLER"

Avukat Serdar Öztürk, şöyle konuştu: "Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Bey en son savunmalarımızı yaparken heyete adaletli ve hukuka uygun yönetim için teşekkür etti. Teğmenler, siyasi konulara girmediler. Onları biz bir şekilde savunmalarımızda eleştirel olarak açıkladık. Biz her şeye rağmen Yüksek Disiplin Kurulu'nun dün altı saatlik duruşma maratonundan sonra anlattıklarımızı dikkatli bir şekilde dinledikten ve not aldıktan sonra adil karar vereceğini düşünüyoruz."

TSK\'dan ihracı istenen teğmenlerin Avukatı Öztürk, savunmada yaşananları anlattı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin Avukatı Öztürk, savunmada yaşananları anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Erkan Kılıç:
    MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ... 70 41 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Neden korkuyorsunuz bu kadar aydınlıkta, sizi birey yapan, özgürlüğünüze kavuşturan birine, neden bu kadar kin güdüyorsunuz 52 28 Yanıtla
  • ayhan kından:
    araplarin askerleriyiz deseydiler bir sey olmazdi 35 25 Yanıtla
  • Ali Simsek:
    Burada haber carpitiliyor izin verilmedi ve bu tegmenler Emre itaat etmedikleri için yargılanıyor slogan işi asparagas askerlik yapan herkes bilir emre itaat yemin edilirken emre itaat sizlik etmeyeceğim diyor lakin yemini bozuyorlar tabiki yargılanma normal 30 22 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    geleceğin darbecileri 14 37 Yanıtla
  • Ali Tarkan Erdal:
    Türk Askerine ve Türk Milletine itibar suikasti yapılıp APO ve PKK ya itibar kazandırılan MHP ve AKP dönemine denk geldik. Bu yıllarca kendini terör ve terör örgütünden soyutlamış Kürtler içinde çok acı verici. Siz buna Devlet aklı diyorsunuz! Demek ki bunca sene PKK ya lanet eden Kürt kardeşlerimizde yanlış yapmışki onları değil Devlet PKK yi ve APO yu muhatap aldı! 15 20 Yanıtla
  • mert çelik:
    askerlere neden ızın verılmemıs acıklama yok 13 14 Yanıtla
  • Murat Zor:
    hepsi de millet vekili olur 12 8 Yanıtla
  • 5810:
    Bu teğmenlerin vermek istediği mesaj bir başkaldırıdır.Bunu da Atatürk’ün arkasına saklanarak yaptılar.Emir’e karşı geldiler.Diisiplini bozuk aklı millilikden uzak bu teğmenlerden bu vatana hayır gelmez.FETÖ ayaklanmasında da çok sayıda subay hain çıktığını da unutmamak lazım. 8 12 Yanıtla
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