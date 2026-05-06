Tehdit Gönderen Şüpheli Gözaltında

GÖNGÖREN'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın (17) ailesine tehdit mesajları gönderdiği tespit edilen M.A., Mersin'de gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine mesajlaşma uygulaması üzerinden tehdit mesajları gönderdiği tespit edilen M.A., Mersin Tarsus'ta gözaltına alındı. Şüpheliye ait dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.
