Tehdit Mektuplarıyla Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tehdit Mektuplarıyla Soruşturma Başlatıldı

30.06.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya polisi, 10 yılda 100'den fazla tehdit mektubu gönderen kişiyi yakalamak için çalışıyor.

Avustralya polisi, siyasetçiler ile dini ve toplumsal kuruluşlara 10 yılda 100'den fazla tehdit mektubu gönderen kişiyi yakalamak için soruşturma başlattı.

ABC News'in haberine göre, Avustralya Federal Polisi (AFP) ile New South Wales (NSW) polisi, 2015-2026 döneminde gönderilen tehdit içerikli 100'den fazla mektup yazan kişiyi tespit etmek için ortak çalışma yürütüyor.

Soruşturma kapsamında "Yewrangara" adlı özel ekip kurulurken, yetkililer mektupları yazan kişinin kendisini "Scorpio" veya "Bullit" olarak tanıttığını kaydetti.

NSW polisinin açıklamasında, mektuplarda "F", "L", "T", "N" ve "H" harflerinin belirgin şekilde büyük yazıldığı belirtildi.

Mektuplarda gazete kupürleri ve tanınmış kişilere ait fotoğrafların da yer aldığı ifade edilirken, yazıların ulusal meseleler ve kamuoyunun ilgisini çeken konulara odaklandığına dikkat çekildi.

AFP yetkilisi Nathan Robertson, mektupların içeriğinin ciddi endişe yarattığını, soruşturmanın olası bir güvenlik tehdidinin önlenmesini amaçladığını vurguladı.

Kaynak: AA

Avustralya, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tehdit Mektuplarıyla Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar’dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda
Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada
Buğday tarlasında çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü Buğday tarlasında çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü
Pezeşkiyan: Katar’daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti

14:57
Özgür Özel’den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane’yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan’ı eleştiriyor
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor
14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
14:11
Deniz Göktaş’tan “soruşturma“ açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
Deniz Göktaş'tan "soruşturma" açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok
13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:18
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 16:15:23. #7.12#
SON DAKİKA: Tehdit Mektuplarıyla Soruşturma Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.