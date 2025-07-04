Tein Paris'te Toplantıya Alınmadı

Yeni Kaledonya'nın bağımsızlık yanlısı Kanak lideri Christian Tein'in, Fransız sömürgesinin kurumsal geleceğini ele almak üzere Paris'te düzenlenen toplantıya alınmadığı öğrenildi.

Fransız hükümeti ile Yeni Kaledonyalı taraflar arasında 2 Temmuz'da Elysee Sarayı'nda bir toplantıyla başlayan görüşmeler, Paris'in banliyösü Bougival'da devam ediyor.

Les Nouvelles Caledoniennes haber sitesine göre, Yeni Kaledonya'nın kurumsal geleceğine ilişkin görüşmelerin ilk günü olan 2 Temmuz'da, Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS) Başkanı Tein, davetli listesinde yer almadığı gerekçesiyle Elysee Sarayı'na alınmadı.

Yeni Kaledonyalı temsilciler, dün Paris'te düzenledikleri basın toplantısında sürece dair açıklamalarda bulundu.

Tein, devam eden görüşmelerle ilgili olarak Fransız devletine süreci hızlandırma çağrısında bulunarak, " (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron ve hükümetinden çok fazla yanıt bekliyoruz. Sağlıklı temeller oluşturmadan bu ülkeyi (Yeni Kaledonya) yeniden inşa edemeyiz." diye konuştu.

FLNKS üyesi Mickael Forrest ise bu görüşme süreci bir veya iki hafta bile sürse, herhangi bir anlaşma imzalamayacaklarını söyledi.

Fransız Ulusal Meclisi'ndeki Kanak milletvekili Emmanuel Tjibaou da Fransa'daki görüşmelerin ardından, süreci onaylatmak üzere Yeni Kaledonyalı ilgili kurumlarla istişare edeceklerini belirtti.

Tjibaou ayrıca, Macron'un toplantı sırasında Yeni Kaledonya'nın geleceğine ilişkin ortaya koyduğu "Fransa ile ilişkili devlet" fikriyle ilgilendiklerini ifade etti.

Paris hükümetinin, Yeni Kaledonya'da yerli halkla 1998'de imzaladığı ve Ada'ya özerklik statüsü veren Noumea Antlaşması'na aykırı şekilde en az 10 yıldır orada yaşayan Fransızların seçimlerde oy kullanmalarının yolunu açma girişimi, bölgede tepkiyle karşılanmıştı.

Yeni Kaledonya'da söz konusu reforma karşı 13 Mayıs 2024'ten itibaren başlayan protestolar güç kullanılarak bastırıldı.