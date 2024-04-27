TEİS: Eczanelerde KDV iddiaları gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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TEİS: Eczanelerde KDV iddiaları gerçeği yansıtmıyor

TEİS: Eczanelerde KDV iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), eczanelerde KDV oranlarının yazar kasa fişlerine eksik yansıtıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. TEİS açıklamasında, eczanelerde satılan ürünlerin niteliğine göre farklı KDV oranları uygulandığı ve yapılan asılsız iddiaların temelinin olmadığı belirtildi. Ayrıca, gündeme gelen örnekteki fişin mali ve hukuki açıdan doğru olduğu vurgulandı.

27.04.2024 12:39
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Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) eczanelerde KDV oranlarının yazar kasa fişlerine eksik yansıtıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TEİS'ten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medya ve basında eczaneler hakkında KDV oranlarının yazar kasa fişlerine eksik yansıtıldığı iddialarının yer aldığı belirtildi.

Eczanelerde satışı yapılan ürün ya da hizmetin niteliğine göre yüzde 0, yüzde 1, yüzde 10 ve yüzde 20 olmak üzere 4 farklı KDV oranı uygulandığı aktarılan açıklamada, gıda takviyeleri, vitaminler ve mamaların yüzde 1, tüm ilaçlar ve medikal ürünleriyle hasta katılım paylarının yüzde 10, kozmetik ve şampuanlar, anne bebek ürünlerinin ise yüzde 20 KDV'li olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, "Kamuoyunda 'yüzde sıfırlı' olarak kesildiği için KDV kaybına neden olunduğu iddia edilen kısım, SGK'nin eczanelerimiz üzerinden tahsil ettiği muayene katılım ücreti olup, bu ücretin tahsilinde eczanelerimiz aracıdır, yani bu bedel SGK'ye ait olup KDV'si bulunmamaktadır. Eczacılık mesleği, bu ülkede en düzenli vergi ödeyen ve toplayan meslek gruplarından biridir. Dolayısıyla da yapılan asılsız iddiaların hiçbir temeli yoktur." ifadelerine yer verildi.

"Gündeme gelen fiş, mali ve hukuki açıdan doğru bir fiştir"

Gündeme gelen örnekte bahsedilen, bir basın mensubunun köşe yazısında ve sosyal medya hesaplarında görülen fişteki KDV oranlarının, iddia edilenin aksine mali ve hukuki açıdan "doğru" bir fiş olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyuna yansıyan fiş üzerinden izah etmek gerekirse, hastanın muayene ücreti KDV'sizdir, ilaç katılım payları ise halihazırda çalışanlar tarafından eczanelerimize yüzde 10 KDV ile ödenmektedir. Fişte görülen ürün bir gıda takviyesi olduğundan, uygulanan KDV oranı da buna uygun olarak yüzde 1'dir. Fişin üzerindeki bilgilerden de görüleceği üzere gece saat 01.49'da 26 fiş kesilmiş olup, tüm eczanelerimiz haftanın her günü, günün her saati titizlikle hizmet vermekte ve devlete ait KDV aksatılmadan ve düzenli olarak her ay ödenmektedir."

Kaynak: AA

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