Tek Tekerle İlerleyen Motosiklet Park Halindeki Araca Çarptı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kemalettin Mahallesi Yel Değirmeni Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Emirhan K. (25), seyir halindeki motosikletinin ön tekerini kaldırarak ilerlemeye başladı. Bu sırada sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yol kenarında park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada Emirhan K. yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kazadan saniyeler önce hafif ticari aracın arkasından geçen yayanın, motosikletin çarpmasından son anda kurtulduğu görüldü.