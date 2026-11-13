Tekfen Filarmoni, COP31'de 20 Kasım'da Antalya'da Burcu Karadağ'la sahne alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tekfen Filarmoni, COP31'de 20 Kasım'da Antalya'da Burcu Karadağ'la sahne alacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekfen Filarmoni, COP31\'de 20 Kasım\'da Antalya\'da Burcu Karadağ\'la sahne alacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Tekfen Filarmoni Orkestrası, COP31 kapsamında 20 Kasım'da Antalya'da konser verecek. Aziz Shokhakimov'un yöneteceği konserde neyzen Burcu Karadağ ve perküsyon sanatçısı Aykut Köselerli solist olarak yer alacak.

Tekfen Filarmoni Orkestrası, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında 20 Kasım'da konser verecek.

Antalya'daki Yeşil Bölge Nurol Holding Kongre Merkezi Gazze Salonu'nda saat 18.30'da başlayacak konseri, orkestranın daimi şefi ve sanat direktörü Aziz Shokhakimov yönetecek.

Konserde solist olarak neyzen Burcu Karadağ ve perküsyon sanatçısı Aykut Köselerli yer alacak.

Doğa, insan ve sürdürülebilirlik temaları etrafında hazırlanan repertuvarda, Doğu ve Batı müziğinin farklı enstrümanları bir araya getirilecek.

Repertuvarın odağında doğanın dört unsuru var

"Su, Hava, Ateş ve Yenilenme" başlığıyla hazırlanan program, Bedrich Smetana'nın "Vltava (Moldau)" eseriyle başlayacak. Vltava Nehri'nin kaynağından başlayarak akışını ve kıyılarındaki yaşamı müzikal bir anlatımla ele alan eser, programın su temasını oluşturacak.

Ardından Fazıl Say'ın ney ve orkestra için bestelediği "Hezarfen" konçertosu seslendirilecek. Hezarfen Ahmed Çelebi'nin İstanbul Boğazı üzerindeki uçuşundan esinlenen eser, ney ve orkestra aracılığıyla hava temasını müziğe taşıyacak.

Konser, Igor Stravinsky'nin "Ateş Kuşu Süiti" ile sona erecek. Ateş ve dönüşüm temalarıyla ilişkilendirilen eser, programın yenilenme, umut ve sürdürülebilir gelecek mesajını tamamlayacak.

Kaynak: AA
Aykut KöselerliBurcu KaradağKültür SanatEtkinliklerAntalyaGüncelCOP31MüzikSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Romantizmin böylesi Herkes servet harcarken o bakın ne yaptı Romantizmin böylesi! Herkes servet harcarken o bakın ne yaptı
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
Kuşadası’nda eskort sitesi dolandırıcılığı: 2 ilde 4 şüpheli gözaltında Kuşadası'nda eskort sitesi dolandırıcılığı: 2 ilde 4 şüpheli gözaltında
Madrid’deki galada Can Yaman’ın ten rengi yorum yağmuruna tutuldu Madrid'deki galada Can Yaman'ın ten rengi yorum yağmuruna tutuldu
22:24
Messi’den Kenan Yıldız’a özel hediye
Messi'den Kenan Yıldız'a özel hediye
22:08
İstanbul’u lodos vurdu İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu
20:52
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır’ı olur
Bakan Çiftçi: Türk polisi yolda kalanın yoldaşı, darda kalanın Hızır'ı olur
20:52
Türkiye Sigorta AŞ 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL’yi TMSF’ye iade etti
Türkiye Sigorta AŞ 1 milyar 599 milyon 887 bin 908 TL'yi TMSF'ye iade etti
20:42
BAE’de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
BAE'de öldürülen Rus yatırımcı Novak ve eşine villada işkence iddiası
18:37
Osman Kavala’nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 23:16:36. #7.12#
SON DAKİKA: Tekfen Filarmoni, COP31'de 20 Kasım'da Antalya'da Burcu Karadağ'la sahne alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android