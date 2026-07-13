Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'da gelecek 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'a Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı - Son Dakika
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