Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde Trakya İlkeren üzümü hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde Trakya İlkeren üzümü hasadı başladı

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde Türkiye'nin en erkenci üzümü olarak bilinen Trakya İlkeren üzümünün hasadı başladı. Hasat edilen üzümler, kasalara doldurulduktan sonra kent merkezindeki satış noktalarına getiriliyor. Enstitü Müdür Vekili Mehmet Ali Şenol, Trakya İlkeren'in önemli bir üzüm çeşidi olduğunu belirterek, erkenci çeşit olmasının piyasa değerini yükselttiğini ifade etti. Üzümün salkım ağırlığı 500-600 gram civarında olan Trakya İlkeren üzümünden yaklaşık 4 ton hasat bekleniyor ve bir kısmı satışa sunulacak. Ayrıca, Trakya İlkeren üzümü bağ hastalıklarına daha dayanıklı olmasıyla da dikkat çekiyor.

24.07.2024 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde, Türkiye'nin en erkenci üzümü olarak bilinen "Trakya İlkeren" üzümünün hasadı başladı.

Sabahları enstitüye ait bağlarda işçiler tarafından hasat edilen üzüm kasalara doldurulduktan sonra kent merkezindeki satış noktalarına getiriliyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Mehmet Ali Şenol, AA muhabirine, Trakya İlkeren'in önemli bir üzüm çeşidi olduğunu söyledi.

Trakya İlkeren üzümünün 1991 yılında ülke bağcılığına kazandırıldığını aktaran Şenol, erkenci çeşit olmasından dolayı piyasa değerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Hasat edilen üzümün salkım ağırlığının 500-600 gram civarında olduğunu aktaran Şenol, "Trakya İlkeren üzüm çeşidi, Türkiye'nin en erkenci üzümü ve sofralık bir çeşittir. Bahçemizde yaklaşık 4 ton hasat bekliyoruz. Bunun bir kısmı satışa sunulacak." dedi.

Trakya İlkeren üzümünün birçok çeşide göre, bağ hastalıklarına daha dayanıklı olduğuna dikkati çeken Şenol, "Trakya İlkeren üzümünün hasadına başladık. Bu üzümü önemli kılan erkenci bir çeşit olması. Üreticiler için piyasa değeri oldukça yüksek. Enstitümüzde yaklaşık 200 dekar alanda bağ var. Satışa sunduğumuz 60 civarında şıralık, şaraplık ve sofralık üzüm çeşidi bulunuyor. Bu sene rekolte oldukça iyi. Üzümlerimiz sağlıklı. Dekarda 2 ton rekolte hedefliyoruz."diye konuştu.

Şenol, enstitüdeki bağlarda yerli ve yabancı yaklaşık 1600 üzüm çeşidi bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ali Şenol, Tekirdağ, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde Trakya İlkeren üzümü hasadı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
09:15 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
11:10 Fenerbahçe’den ülke puanına kritik katkı Neredeyse yerimizi kaybediyorduk Fenerbahçe'den ülke puanına kritik katkı! Neredeyse yerimizi kaybediyorduk
10:51 18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi RTÜK harekete geçti +18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
10:46 New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti
10:27 Herkes onu konuşuyor Edin Dzeko’dan tarihe geçen hat-trick Herkes onu konuşuyor! Edin Dzeko'dan tarihe geçen hat-trick
10:24 MİT’ten Irak’a nokta operasyon Terör örgütü PKK’nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü
10:05 Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu
09:41 Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram’da paylaştı Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
09:12 Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı’nın köyüne gitti Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 11:51:16. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde Trakya İlkeren üzümü hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement