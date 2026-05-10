Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer, Çerkezköy'de Anneler Günü Programına Katıldı

10.05.2026 14:32  Güncelleme: 16:48
(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Anneler Günü dolayısıyla Çerkezköy Kent Park'ta düzenlenen programda annelerle bir araya geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çerkezköy Kent Park'ta samimi bir atmosferde gerçekleştirilen etkinliğe şehit anneleri, özel gereksinimli çocukların anneleri ile çok sayıda anne ve çocuk katıldı. Programa katılan tüm annelere çiçek takdim edildi. Anneler Günü'nün anlam ve önemine yakışır görüntülere sahne olan etkinlikte, çocukların neşesi ve ailelerin mutluluğu dikkati çekti.

Yüceer de kahvaltı programını ziyaret ederek annelerle bir araya geldi. Program boyunca masaları tek tek dolaşan Yüceer, annelerle sohbet ederek günlerini kutladı, talep ve görüşlerini dinledi. Yüceer, günün anısına katılımcılarla hatıra fotoğrafları da çekildi.

ATÖLYELER VE GELENEKSEL OYUNLARLA EĞLENCE DOLU ANLAR

Kahvaltı programının ardından anne ve çocuklara yönelik çeşitli etkinlik atölyeleri düzenlendi. Boyama, oyun ve el becerilerine yönelik etkinliklerde çocuklar eğlenceli anlar yaşarken aileler de çocuklarıyla birlikte keyifli bir zaman geçirme fırsatı buldu. Geleneksel çocuk oyunlarının da yer aldığı etkinlik alanında renkli görüntüler oluştu.

KENT ORKESTRASI'NDAN MÜZİK ZİYAFETİ

Program kapsamında sahne alan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da seslendirdiği şarkılarla etkinliğe renk kattı. Müzik eşliğinde keyifli zaman geçiren vatandaşlar, Anneler Günü'nün coşkusunu hep birlikte yaşadı.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Program boyunca anneler ve çocuklar hem eğlenceli hem de unutulmaz anlar yaşadı. Gün boyu süren etkinlikler, samimi ve renkli görüntülere sahne olurken Anneler Günü'nün coşkusu Çerkezköy Kent Park'ta hep birlikte paylaşıldı. Katılımcılar kendileri için hazırlanan etkinlikler dolayısıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

