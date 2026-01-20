Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer: "Raylı Sistem Projemizin İlk Etabı İçin Bu Yıl İçerisinde İhaleye Çıkıyoruz"

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Raylı sistem projemizin ilk etabı için bu yıl içerisinde ihaleye çıkıyoruz. Çorlu Otogarı, tren istasyonu ve hastane hattıyla ilk etabı hayata geçireceğiz" dedi.

Yüceer, Çorlu'da muhtarlar ve basın mensuplarıyla kahvaltı programında buluştu. Kentin ihtiyaçlarının ve çözüm yollarının masaya yatırıldığı toplantıda Yüceer, özellikle ulaşım ve altyapı alanındaki yatırımları duyururken; görev süresi boyunca izlenecek stratejik yol haritasına ilişkin de mesajlar verdi.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen kahvaltı programına Yüceer, muhtarlar ve basın mensuplarının yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu, Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesi bürokratları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Tekirdağ'ın her yıl yaklaşık 25 bin kişilik bir nüfus artışıyla hızla büyüdüğünü belirten Yüceer, ulaşım filosunun 443 yeni araçla güçlendirildiğini ve kırsal mahallelerin ulaşım ağının genişletildiğini söyledi. Yeni hatlarla birlikte özellikle kırsal mahallelerden ilçe merkezlerine ve pazarlara ulaşımın kolaylaştırıldığını vurgulayan Yüceer, toplu taşıma altyapısının her geçen gün daha da güçlendiğini aktardı.

Ulaşım yatırımlarının zirve noktası olarak raylı sistem projesini işaret eden Yüceer, "Buradan bir müjde vermek istiyorum; raylı sistem projemizin ilk etabı için bu yıl içerisinde ihaleye çıkıyoruz. Çorlu Otogarı, Tren İstasyonu ve Hastane hattıyla ilk etabı hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Muhtarlara teşekkür

Yerel yönetimde muhtarların üstlendiği role değinen Yüceer, "Gerçekten gerek önceki siyasi hayatımda gerekse özellikle belediye başkanlığı dönemimde en çok faydalandığımız, en doğru yönlendirmeleri aldığımız ve en hızlı çözümleri ürettiğimiz çalışma arkadaşlarımız muhtarlarımız oldu. Onlar işin birinci basamağı. İşleri bizden daha zor; hemşerilerine çok daha yakınlar. Bu nedenle hem zorlukları hem de güzellikleri birlikte yaşıyorlar. Ne mutlu ki Çorlu'nun ve tüm Tekirdağ'ın muhtarları birlik ve beraberlik içinde çok güzel işler yapıyor. Bizlere hem bilgiye ulaşmada hem de sorunların çözümünde büyük katkı sunuyorlar. Huzurunuzda kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum, iyi ki varlar" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğini de düşünerek adımlar atıyoruz"

Yöneticilik sorumluluğunun sadece bugünü kurtarmak değil, geleceği inşa etmek olduğunu vurgulayan Yüceer, "Göreve geldiğimiz günden bu yana yalnızca bugünü değil, 10 yıl, 20 yıl, hatta 50 yıl sonrasını düşünerek çalışıyoruz. Dünyada ve bölgemizde yaşanan sorunlar, küresel iklim değişikliği, afet riskleri hep gözümüzün önünde. Biz yerel yöneticiler olarak hem şehrimizi hem de hemşerilerimizi güçlendirmek, daha huzurlu ve yaşanabilir bir Tekirdağ oluşturmak zorundayız. Aynı zamanda çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğini de düşünerek adımlar atıyoruz" dedi.

Şehri küresel iklim değişikliğine ve afetlere hazırlamanın öncelikleri olduğunu belirten Yüceer, 11 ilçede yeni itfaiye istasyonlarının yapılması ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Malkara'da ilk istasyonun açıldığını, Şarköy'ün açılışa hazır olduğunu ve Çerkezköy'ün bu yıl tamamlanacağını müjdeleyen Yüceer, Çorlu'da mülkiyet sorununun çözüldüğünü ve yakında temel atılacağını, Ergene ve diğer ilçelerde ise güçlendirme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Geçen yaz yaşanan yangınların ekipman ve personel takviyesinin önemini bir kez daha gösterdiğini aktaran Yüceer, itfaiye teşkilatının araç ve ekipman sayısının artırıldığını, personel alımı için Bakanlık nezdinde girişimlerin sürdüğünü belirtti.

Deprem hazırlıkları kapsamında 14 mahallede geçici barınma alanlarının altyapısının tamamlandığını belirten Yüceer, bu alanlara su ve kanalizasyon altyapısının götürülerek konteyner ve yaşam alanlarına uygun hale getirildiğini, bu çalışmayı yapan ilk ve tek büyükşehir belediyesi olduklarını vurguladı.

"Memnuniyet oranı yüzde 98'e ulaştı"

Sosyal belediyecilik alanında "11 ilçeye 11 kreş" hedefiyle Şarköy ilçesinde ilk kreşin açıldığını, Muratlı'da ise son aşamaya gelindiğini belirten Yüceer, mülkiyet sorununu çözdükleri her noktada kreş yapımına devam edeceklerini vurguladı. Vatandaşların sağlıklı ve ekonomik gıdaya ulaşabilmesi amacıyla hayata geçirilen Kent Lokantaları'nın; Kapaklı, Çerkezköy, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde yoğun ilgiyle faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Yüceer; bu hizmetten duyulan memnuniyet oranının yapılan anketlerde yüzde 98'e ulaştığının altını çizdi.

Ücretsiz HPV aşısı uygulamasından tarımsal desteklere, mazot desteğinden eğitim yardımlarına kadar pek çok alanda halkın yanında olduklarını belirten Yüceer, şunları söyledi:

"Tekirdağ'ımız için çalışmaya, üretmeye ve geleceği birlikte inşa etmeye devam edeceğiz"

"İçme suyu, kanalizasyon, baraj bağlantıları ve kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Çerkezköy, Kapaklı, Süleymanpaşa, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerimizde içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yeniliyoruz. Yol ve asfalt çalışmalarımız sürüyor, yeni asfalt plentimizle hizmet hızımız artacak. Sebze-Meyve Toptancı Hali'mizin ihalesine çıktık. Yaklaşık 96 metrekarelik dükkanları, idari binası ve sosyal alanlarıyla bölgeye yakışan modern bir tesis olacak. Ulaşım konforunu artırmak amacıyla 25 adet yeni, büyük ve korunaklı durak kuruyoruz. Ayrıca yer altı otoparkları ve üstünde yaşam alanları oluşturarak park ve yeşil alan sayımızı artırıyoruz. Mezarlıklarımızın bakım ve onarımını yapıyor, taziye evleri, gasilhaneler ve hizmet alanlarıyla büyük mezarlık alanları oluşturuyor, hayvan bakım evlerimizi genişletiyoruz. Kent Lokantalarımız, tarımsal ve mazot desteklerimiz devam ediyor. Yaptıklarımız bunlarla sınırlı değil. Tekirdağ'ımız için çalışmaya, üretmeye ve geleceği birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."