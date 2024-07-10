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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi temmuz ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Salonunda Başkan Vekili Hasan Toprak başkanlığındaki toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda söz alan MHP'li Meclis Üyesi Hakan Değirmenci, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'i ziyaret etmek için defalarca randevu talep etmelerine rağmen kendilerine dönüş yapılmadığını öne sürdü.

Meclis üyesinin belediye başkanına ulaşamadığı kentte vatandaşların başkana ulaşmasının daha zor olacağını belirten Değirmenci, "Başkanımızın 20 seneden beri Tekirdağ siyasetinde oluşturduğu bir imajı var ama maalesef bu tür şeylerin ona zarar verdiğini düşünüyorum. Bu en basit tabirle sallanmamak, ciddiye alınmamak. Hakan Değirmenci'yi sallamayabilirler çok da problem değil ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis üyesini kimsenin sallamamaya hakkı yok. Bazı arkadaşlar araya bir bariyer kurmuşlar. Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilçelerin problemlerinin görüşülmesine engel oluyorlar. Bundan rahatsız olan başka insanların da olduğunu biliyorum. Bu noktada bir önlem alınması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.