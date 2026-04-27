Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tek Çocuk Yuvamız Süleymanpaşa Gündüz Bakımevi'nin Temelini Attı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.04.2026 18:05  Güncelleme: 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların güvenli ve nitelikli bir ortamda gelişimini desteklemek ve kadınların sosyal hayata katılımını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen TEK Çocuk Yuvamız Süleymanpaşa Gündüz Bakımevi'nin temeli atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, bir kentin gücünün çocuklara sunduğu imkanlarla ölçüldüğüne vurgu yaparak, "'TEK Çocuk Yuvamız' tam da bu ihtiyaca cevap verecek; çocuklarımıza umut, ailelerimize güven olacak" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından "11 İlçeye 11 Gündüz Bakımevi" projesi kapsamında Süleymanpaşa'da hayata geçirilen gündüz bakımevinin temeli bugün düzenlenen törenle atıldı. Atatürk Mahallesi'ndeki temel atma törenine Yüceer'in yanı sıra ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"En önemli yatırım çocuklarımıza yaptığımız yatırımdır"

Törende konuşan Yüceer, çocukların geleceği ve güvenliğinin tüm projelerin önünde geldiğini belirterek, "Şehrimize kazandırılan, sorunları çözen ve ihtiyaçları karşılayan her proje bizim için çok kıymetli. Ancak söz konusu çocuklarımız olduğunda, onların geleceği ve güvenliği olduğunda bu bizim için her şeyin önüne geçiyor. En önemli yatırımımız, çocuklarımıza yaptığımız yatırımdır. Onların eğitimi, güvenliği ve geleceği bizim önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

"Bir şehri büyük yapan çocuklara sunulan imkanlardır"

Bir kentin büyüklüğünün çocuklara sunduğu imkanlarla ölçüldüğünü belirten Yüceer, "Bu projeyle, başta çocuklarımız olmak üzere özellikle ekonomik zorluk yaşayan ailelerimize destek olmayı hedefledik. Göreve geldiğimiz gün de gündüz bakımevi projemizi 11 ilçemizde hayata geçirme sözü verdik. Bizler de biliyoruz ki; bir kentin gerçek büyüklüğü, çocuklarına sunduğu imkanlarla ölçülür" diye konuştu.

Güçlü bir şehrin ailelerin yükünü hafifleten ve kadınları destekleyen bir yapıya sahip olması gerektiğinin altını çizen Yüceer, "Bir şehir; çocuklarına güvenli bir hayat sunuyorsa büyüktür. Ailelerin yükünü hafifletiyorsa güçlüdür. Kadınların hayatını kolaylaştırıyor, onları sosyal ve ekonomik hayatta destekliyorsa çağdaştır. Biz de bu anlayışla çalışıyoruz" dedi.

Hayata geçirilen bakımevi projesinin çocuklara umut, ailelere güven olacağını belirten Yüceer sözlerini, şöyle noktaladı:

"Bugün temelini attığımız 'TEK Çocuk Yuvamız Süleymanpaşa' tam da bu ihtiyaçlara cevap verecek. Bu merkez, çocuklarımıza umut, ailelerimize güven olacak. Çocuklarımız burada sosyalleşecek, kendilerini keşfedecek, yeteneklerini geliştirecekler. Her ilçemizde bakımevlerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, bürokratlarımıza ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun."

Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı İsmail Gülsen de temel atma töreninde yaptığı konuşmada TEK Çocuk Yuvamız Süleymanpaşa Gündüz Bakımevi'nin teknik detaylarını paylaştı. Gülsen, toplam bin 567 metrekarelik yapı alanına sahip kreşte 2 atölye, 4 etkinlik alanı, 4 uyku odası, cimnastik salonu, yemekhane, revir ile rehberlik, müdür ve öğretmen odalarının yer alacağını belirtti.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Candan Yüceer, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 18:30:44. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.