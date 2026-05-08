Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarla Yollarını Hasada Hazırlıyor
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarla Yollarını Hasada Hazırlıyor

08.05.2026 15:11  Güncelleme: 16:18
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, hasat dönemi öncesinde kırsal mahallelerde tarla yollarında bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar, üreticilerin tarlalarına ulaşımını kolaylaştırarak tarımsal faaliyetlerin kesintisiz sürmesini amaçlıyor.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan hasat dönemi öncesinde üreticilerin tarlalarına ulaşımda sorun yaşamaması ve tarımsal faaliyetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla kırsal mahallelerde tarla yollarında bakım ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle hasat dönemlerinde yoğun kullanılan tarla yollarında düzenleme ve tesviye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Üreticilerin ulaşımda yaşadığı sorunları azaltmayı hedefleyen çalışmalar, kırsal kalkınmayı destekleyen hizmetler arasında uzun yıllardır aralıksız şekilde devam ediyor.

27 Nisan 2026 tarihinde başlayan çalışmalar kapsamında ekipler, Tekirdağ genelindeki 286 kırsal mahallenin tamamına ulaşmayı hedefliyor. Bugüne kadar 26 mahalledeki yollar bakımdan geçirilerek kullanıma hazır hale getirildi. Belirlenen çalışma takvimine göre, il genelindeki tüm tarla yollarında 31 Temmuz 2026 tarihine kadar bakım ve düzenleme çalışması yapılması planlanıyor.

Çalışmalar kapsamında greyder ve iş makineleriyle yol tesviyesi yapılırken, yoğun yağış nedeniyle bozulan güzergahlar yeniden düzenleniyor, geçiş güvenliğini artırmaya yönelik iyileştirmeler gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalar sayesinde üreticilerin tarlalarına daha hızlı, güvenli ve kolay ulaşması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde sürdürdüğü tarla yolu çalışmalarıyla hem üretim süreçlerinin desteklenmesi hem de çiftçilerin zaman ve maliyet kayıplarının azaltılması hedefleniyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaz dönemi boyunca belirlenen program doğrultusunda çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: ANKA

