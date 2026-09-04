Tekirdağ Çerkezköy'de 3 marketten hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde farklı marketlerden 4 ayçiçeği yağı, televizyon ve klima ünitesi çalan şüpheli A.Y., polis operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde farklı tarihlerde 3 markette meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı adreslerdeki marketlerden 4 ayçiçeği yağı, televizyon ve klima ünitesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı incelemede, 3 hırsızlık olayının şüphelisinin aynı kişi olduğu belirlendi.
Kimliği tespit edilen A.Y., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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