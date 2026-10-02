Tekirdağ Çerkezköy'de çöpteki bayrağı görüntüleyip paylaşan Y.T. gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ Çerkezköy'de çöpteki bayrağı görüntüleyip paylaşan Y.T. gözaltına alındı

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Tekirdağ Çerkezköy\'de çöpteki bayrağı görüntüleyip paylaşan Y.T. gözaltına alındı
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Tekirdağ Çerkezköy'de Türk bayrağını çöp konteynerine atıp 'vatan hainleri' diye paylaşan Y.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk bayrağını çöp konteynerine atıp, 'Rezillik, vatan hainleri bir sürü bayrak atmışlar' şeklinde paylaşım yapan Y.T. gözaltına alındı.

Çerkezköy'de sanal medyada 'Türk bayrağı çöpe atıldı' paylaşımı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmada, bayrakları çöp konteynerine atan kişinin ilçede el arabası ile atık toplayan Y.T. olduğu tespit edildi. Y.T.'nin çöpteki bayrakları cep telefonu kamerası ile çekip, sanal medyada paylaştığı ve basın kuruluşlarına gönderdiği belirlendi. Y.T.'nin, "Rezillik, vatan hainleri bir sürü bayrak atmışlar" diyerek çöpteki bayrağı görüntüleyip paylaştığı tespit edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Y.T.'nin, 'Kasten yaralama' ve 'Narkotik madde kullanımı' suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından adliyeye sevk edilen Y.T., görüntü alan gazetecilere, "Niye çekiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Kaynak: DHA
ÇerkezköyTekirdağ3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Çerkezköy'de çöpteki bayrağı görüntüleyip paylaşan Y.T. gözaltına alındı - Son Dakika
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