Tekirdağ Çerkezköy'de parkta çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ Çerkezköy'de parkta çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Tekirdağ Çerkezköy\'de parkta çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Çamlıbel Parkı'nda bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ö.D. (20), C.Ü. (19), A.N. (18) ve B.A. (28) adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bağlık Mahallesi'ndeki Çamlıbel Parkı'nda dün Ö.D, C.Ü, A.N. ve B.A. ile B.D. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıkmış, B.D. yaralanmıştı.

Olayın ardından 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Çerkezköy'de parkta çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Çerkezköy'de parkta çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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