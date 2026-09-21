Tekirdağ Çorlu'da kontrolden çıkan TIR devrilince sürücü yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, kontrolden çıkan TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü C.K. yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ergene-Çorlu çevre yolu üzerinde meydana geldi. C.K. idaresindeki 34 NFM 348 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle virajı alamayarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü C.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen TIR'dan mazot dökülmesi nedeniyle, yol bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ ÇORLU, (Tekirdağ),