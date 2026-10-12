Tekirdağ Çorlu'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 300 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 300 bin TL ceza kesildi

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Tekirdağ Çorlu\'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 300 bin TL ceza kesildi
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Tekirdağ Çorlu'da plakasız motosikletle polisin dur ihtarına uymayıp kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, kırmızı ışık ihlali yaparken otomobile çarptı. Sürücüye 300 bin TL idari para cezası verilirken otomobilde hasar oluştu, motosiklet otoparka çekildi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde plakasız motosikletiyle polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve seyir halindeki otomobile çarpan ehliyetsiz sürücü T.E.B.'ye (17), 300 bin TL ceza uygulandı.

Olay, gece 23.00 sıralarında Salih Omurtak Caddesi Şifa Işıkları mevkisinde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri, plakasız motosikleti fark etti. Ekiplerin dur ihtarına uymayan T.E.B. (17), kırmızı ışık ihlali yaptığı sırada seyir halindeki 59 ZT 909 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde hasar oluştu. Yapılan kontrollerde T.E.B.'nin ehliyetsiz olduğu ve motosikletin tescil belgesinin bulunmadığı belirlendi. Sürücüye 300 bin TL idari para cezası uygulandı. T.E.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, motosiklet çekiciyle otoparka çekildi.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıMotosikletTekirdağ3. SayfaGüncelÇorluSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • goksaluzuntas goksaluzuntas:
    tamam ceza iyi de.! acaba bu cezayı ödeyecek mi.!? sorun burada, ödemezse karşılığında bir zaman süresi veya bir yaptırım var mı.!? yok oğlu yok.! belkide zaman aşımına uğrayıp silinecek.! 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tekirdağ Çorlu'da polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 300 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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